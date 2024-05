Battipaglia, domani l’evento “Taverna nelle rose”

di Andrea Verderame

Un’iniziativa dal pollice verde o, per meglio dire ed essere maggiormente attinenti al tema, rosa quella che animerà il quartiere di Taverna delle Rose a Battipaglia domenica 12 maggio. Organizzato dalle associazioni “Wonder Tortilla” Clownterapia ONLUS e “Invasioni Botaniche”, l’evento “Taverna nelle rose. Mille sfumature di Rosa” sarà l’occasione per presentare ufficialmente la porzione di villa comunale completamente dedicata alla regina dei fiori e che a marzo scorso ha visto la piantumazione di 150 piante di rose, frutto di un progetto di recupero urbanistico e di valorizzazione del quartiere la cui storia, come si evince dal nome, è legata indissolubilmente al bel fiore.

L’intero progetto, infatti, trova il suo fondamento nella presenza documentata, anteriore anche al ventesimo secolo, di vasti roseti proprio nella zona ubicata tra le aree di Santa Lucia e di Taverna Maratea. Una proposta, quindi, protesa al consolidamento e dell’identità locale e che per tale ragione ha trovato sponda nell’amministrazione comunale che, oltre a fornire il proprio patrocino al progetto e all’evento di domenica prossima, ha altresì provveduto alle spese dovute per il necessario impianto di irrigazione.

In una mattinata fitta di eventi tra arte, fiori, profumi e colori, quindi, il 12 maggio la villa comunale di Taverna delle Rose si trasformerà in un luogo di divertimento, cultura, di tributo alla natura e alla bellezza in quanto tale. Alla Santa Messa tenuta alla 9:00 presso la parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù seguirà la presentazione della giornata da parte delle associazioni organizzatrici insieme ai ragazzi dell’oratorio parrocchiale. Dopo i saluti delle autorità, poi, si esibirà l’Orchestra dell’Istituto comprensivo “A. Gatto” e gli alunni e le alunne delle scuole aderenti all’associazione “DANZA CON NOI”; il tutto accompagnato da majorettes e suggestioni musicali. Dalle ore dieci sino alle tredici, poi, il parco darà vita al perfetto binomio fra divertimento e apprendimento con una corposa serie di attività ideate per ragazzi e bambini di ogni età.

Non mancherà, infatti, l’animazione con l’associazione Wonder Tortilla mentre tutto intorno si terranno laboratori artistici dedicati alle tecniche degli “acquerelli botanici”, alla serigrafia artigianale e alla poster art, tutti tenuti da ragazzi e ragazze del territorio e dalle numerose realtà locali che hanno aderito all’iniziativa. Inoltre, affinché fiorisca nei più giovani l’amore per i libri, si terrà una lettura de “I piccoli libronauti” e le letture animate a cura de “La Cinciallegra”. Oltre a ciò, anche esposizioni innovative, come quella di un particolare tipo di carta ricavata da petali di rosa e scarti d’aglio. Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti per una giornata all’insegna dell’arte e della natura in un contesto di comunità.

Nient’altro quindi che l’obiettivo che le associazioni promotrici del progetto “Il giardino delle rose” hanno fissato per la villa comunale di Taverna, spesso al centro di polemiche riguardanti incuria e scarsa sicurezza. Appare proprio questa l’occasione per creare un fertile grazie al quale far sì che questo luogo pubblico, a volte trascurato, possa rifiorire e trovare nuova linfa nei valori della bellezza e della condivisione.