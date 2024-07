Baronissi. Galdi, già al lavoro

di Mario Rinaldi

E’ stato il terzo in assoluto degli eletti alle ultime elezioni amministrative. Risultato che gli ha consentito di ricevere l’investitura di vicesindaco del Comune di Baronissi e che per certi aspetti premia il lavoro svolto da anni, prima nella maggioranza di governo come assessore e poi come consigliere di opposizione. Luca Galdi, leader dell’Associazione “Uniamoci per Baronissi”, diventata alleata del neo eletto sindaco Anna Petta, si presenta in questa rinnovata veste di amministratore locale, mostrando tutta la buona volontà e le buone intenzioni nel portare avanti un’azione di governo mirata al rinnovamento e allo sviluppo del proprio territorio di competenza.

Luca Galdi, primo degli eletti della lista Uniamoci per Baronissi, fresco di nomina nella qualità di vicesindaco. Partiamo dal dato numerico. E’ soddisfatto delle preferenze ricevute (terzo degli eletti) o si aspettava di più?

“Sono molto felice per la fiducia che gli elettori hanno riposto in me, mi aspettavo un buon risultato per il lavoro svolto e lo scrutinio lo ha confermato”.

Il sindaco Petta le ha conferito questo prestigioso incarico. Se lo aspettava?

“A valle del risultato elettorale raggiunto dalla lista Uniamoci per Baronissi che, sin da subito ha sposato e condiviso il progetto della Sindaca Petta, ci aspettavamo come Associazione un riconoscimento importante, riconoscimento che è arrivato con due assessorati molto importanti e con il ruolo di Vice Sindaco”.

Cinque anni fa ha sfiorato la vittoria, perdendo all’ultima curva contro Valiante. Ora questo incarico. E’ il giusto riconoscimento di un lavoro che la vede protagonista da anni nell’agone politico?

“Ogni momento elettorale va distinto dal precedente perché si contestualizza in un momento storico diverso, con persone diverse. Sicuramente la fiducia che i cittadini hanno riposto in me mi gratifica molto, è uno stimolo importante a fare sempre meglio ma è anche frutto del mio impegno per la nostra comunità”.

Ha ottenuto la delega al bilancio. Forse la più delicata perché dall’approvazione di questo strumento si muove tutta l’attività istituzionale. Come gestirà Luca Galdi questa delega?

“E’ una delega molto importante dalla quale si parte per tracciare ed attuare il programma politico della nuova amministrazione. Sarà sicuramente un lavoro di confronto e condivisione con la Sindaca e tutti i colleghi dell’amministrazione, essendo il bilancio il primo atto politico di un’amministrazione merita la più ampia condivisione”.

Un commento sulla nuova Giunta. Ci sono due new entry.

“E’ una giunta composta per 5/6 da amministratori con esperienza pregressa in giunta ed in consiglio comunale e con l’aggiunta di una new entry. E’ una giunta composta da tre donne e tre uomini, sicuramente ci sono profili e sensibilità diverse che contribuiranno allo sviluppo della nostra città ed a risolvere i problemi che si presenteranno”. Parole d’ordine di Luca Galdi: diplomazia e umiltà. Le stesse utilizzata nel tono pacato ed equilibrato delle risposte fornite in riferimento a quella che sarà la sua attività amministrativa, che lo vedrà impegnato nella gestione di incarichi dai quali dipende molto l’azione del governo cittadino.