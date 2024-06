Baronissi. Ester Sapere:obiettivo giovani

di Luigi Frezza

Ester Sapere, 34 anni, candidata ed eletta al Consiglio di comunale di Baronissi con la lista “Anna Petta sindaco”, ha ottenuto 444 voti e risulta, quindi, tra le prime donne per numero di consensi ricevuti nella Valle dell’Irno. “Lo considero – dice – un risultato importante, che dovrà da parte mia essere assecondato con un forte impegno, rispondendo alla volontà degli elettori che non intendo certo deludere”. Ritornano in primo piano i temi al centro dell’attenzione nei giorni scorsi, temi che Ester Sapere ricollocherà nell’ambito delle iniziative che il Comune di Baronissi intraprenderà al più presto. “Sì, tutto quello che riguarda le giovani generazioni fa parte di materie che considero di mio interesse – spiega Ester Sapere – perché è il momento di mettere in campo iniziative in grado di affiancare e sostenere i ragazzi in tutte le operazioni chr possono contribuire a migliorare la qualità della loro vita e a collocarsi adeguatamente nel contesto sociale con il quale si confrontano”. Avendo già svolto diverse esperienze in ambito universitario, acquisendo piena conoscenza di non poche problematiche normative anche nel contesto locale, Ester Sapere ha intenzione di dare spazio a tante iniziative che prendono spunto anche da percorsi e procedure legali, da lei già approfondite, che le hanno consentito di valutare e affrontare tante questioni preziose per prisolvere, nel contesto politico locale, problematiche da risolvere perché utili al contesto giovanile locale. Ha già promosso una serie di proposte, sempre nell’ambito delle politiche giovanili, orientate al miglioramento della qualità della vita. La sua esperienza – come segretaria organizzativa e amministrativa nell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco del Comune di Baronissi – le ha già fornito piena competenza di problematiche che caratterizzano l’Amministrazione pubblica a livello locale. Alla luce di questa vasta esperienza, ma anche con varie ipotesi in programma di lavorare a nuove progettualità finalizzate al pieno coinvolgimento delle fasce giovanili in materia di approccio e coinvolgimento in esperienze di studio e approfondimento del mercato del lavoro, si apptesta a svolgere il nuovo ruolo in Consiglio comunale. “Dobbiamo mettere in campo – spiega Ester Sapere – fin da subito il massimo del nostro impegno perchè la nostra comunità chiede risposte giuste e adeguate per migliorare la qualità della vita che si può e si deve ottenere a Baronissi. Le nostre competenze e la nostra determinazione ci sono e non attendono altro che impegnarsi. Le sfide da cogliere non mancano, al fianco dei più giovani nella nostra dimensione aperta e collaborativa”.