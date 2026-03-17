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Banca Campania Centro incontra il Dg Pastore

  • Marzo 17, 2026
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Banca Campania Centro incontra il Dg Pastore

L’incontro si inserisce in un percorso di dialogo e collaborazione istituzionale delineato dal Consiglio di Amministrazione della banca e condiviso con la capogruppo, con l’obiettivo di rafforzare momenti qualificati di confronto diretto sui principali temi di scenario, sulle strategie del Gruppo e sui presìdi di governo, controllo e gestione dei rischi. Un percorso che, a febbraio, aveva già visto la presenza a Battipaglia del Vice Direttore Generale Francesco Romito, nell’ambito di una più ampia iniziativa finalizzata a consolidare il dialogo istituzionale tra la banca e il Gruppo. Nel corso della riunione di venerdì, il Direttore Generale Mauro Pastore ha illustrato ai componenti del CdA le strategie e le linee di indirizzo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per il prossimo futuro, soffermandosi sul lavoro in corso a livello di Gruppo, sulle prospettive evolutive del sistema del credito cooperativo e sul ruolo strategico delle Banche di Credito Cooperativo nel sostegno allo sviluppo dei territori. Il confronto si è sviluppato in un clima di grande attenzione e partecipazione, i membri del Consiglio di Amministrazione hanno infatti posto domande e condiviso riflessioni sulle principali dinamiche del settore e sulle prospettive delle comunità locali, ricevendo risposte puntuali e approfondite. “La presenza del Direttore Generale Pastore – ha dichiarato il Presidente di Banca Campania Centro, Camillo Catarozzo – rappresenta un segnale importante di attenzione e vicinanza della capogruppo verso la nostra banca e verso il ruolo che le Bcc svolgono nei rispettivi territori. Questo incontro dà ulteriore forza a un percorso di confronto che abbiamo voluto promuovere con convinzione e che, tappa dopo tappa, sta confermando una piena sintonia di visione e di obiettivi. Per noi è fondamentale continuare a crescere in stretta connessione con il Gruppo Iccrea, mantenendo saldi i valori della cooperazione e rafforzando ogni giorno la capacità del credito cooperativo di accompagnare lo sviluppo delle comunità di cui siamo espressione”. “Il confronto con il Direttore Generale Pastore – ha dichiarato il Direttore Generale della banca, Mario Cuoco – è stato particolarmente utile per approfondire le priorità strategiche del Gruppo e per condividere le principali direttrici operative su cui le Bcc sono chiamate a lavorare nei prossimi mesi. Momenti di dialogo diretto come questo permettono di rafforzare il coordinamento con la capogruppo e di valorizzare, al tempo stesso, la conoscenza dei territori e delle comunità che costituisce uno dei punti di forza delle banche di credito cooperativo.” L’incontro conferma dunque la piena sintonia tra Banca Campania Centro e il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, in un percorso condiviso volto a rafforzare il ruolo delle Bcc come banche di comunità, capaci di coniugare solidità, innovazione e radicamento territoriale. Banca Campania Centro ribadisce così il proprio impegno a operare in stretta collaborazione con la capogruppo per contribuire allo sviluppo del credito cooperativo e alla crescita economica e sociale dei territori di cui la banca è espressione.

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