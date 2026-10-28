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Ballando, Noemi Bocchi torna sulla ‘battuta’ di Mariotto: “Non c’entra nulla, è stata proprio brutta”

  • Ottobre 28, 2026
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Ballando, Noemi Bocchi torna sulla ‘battuta’ di Mariotto: “Non c’entra nulla, è stata proprio brutta”

(Adnkronos) –
Noemi Bocchi contro le parole di Guillermo Mariotto pronunciate durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle. A Ballando segreto, la compagna di Francesco Totti ha ammesso di non aver gradito la ‘battuta’ del giurato, quando dopo l’esibizione ha commentato la performance concentrandosi sulla spaccata e sulle gambe in vista: “Ora capisco Totti…”. Una frase che la concorrente non ha gradito e che l’ha fatta sentire sminuita dopo tutto l’impegno.  

“Mi dispiace che dopo tanto lavoro e fatica ci siano persone che riducano tutto questo impegno e battute poche felici”, ha detto Bocchi, facendo poi chiaramente il nome di Mariotto. “Io sto lì, mi sono messa in gioco anche per prendermi critiche. Ma battute così a sfondo sessuale non c’entrano nulla, conosco il suo modo di scherzare mi auguro non l’abbia fatto con intenzioni cattive”, ha aggiunto. “È stata proprio brutta, infelice”, ha detto Bocchi. Giovanni Pernice, che proprio a causa di questa battuta ha avuto un acceso scontro con il giurato, ha aggiunto: “C’è antipatia reciproca. Quando io vedo che lui distrugge tutto quello che abbiamo fatto con una battuta infelice, io…”, ha detto alla fine della clip.  

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