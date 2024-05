Baldi, Confesercenti Pagani: “Sconcertati dal sindaco”

È nata a Pagani una nuova associazione commercianti e di promozione sociale, la Ama, che riunisce cittadini, commercianti ed imprenditori. “È una sfida ardua ed entusiasmante. Come amministrazione – ha dichiarato il sindaco De Prisco – siamo felici del progetto e di avere finalmente un’associazione che rappresenti in toto le realtà commerciali paganesi con cui sia possibile rapportarsi quotidianamente per avere riscontro e supporto nelle decisioni per il bene del commercio e della collettività. La sinergia e il confronto sono alla base della rinascita economica e del benessere cittadino e sono certo che tutti insieme, uniti per il bene di Pagani, faremo tanta strada”. Però non sono mancate le polemiche, in particolare da parte di Confesercenti Pagani, sempre al fianco del commercio locale. “Accogliamo con piacere, dichiara Davide Baldi della Confesercenti di Pagani – la nascita di questa nuova associazione territoriale nata a Pagani negli ultimi giorni, molti di questi commercianti sono amici e per di più associati della rete Confesercenti, realtà commerciali ed esercenti storici con i quali già in passato ci siamo confrontati per cercare insieme valide soluzioni alle problematiche relative al commercio paganese che non sfugge alla crisi del commercio tradizionale e con i quali continueremo a collaborare per una rapida ripresa del commercio locale. Restiamo però sconcertati dalle dichiarazioni del sindaco <<finalmente è nata un’associazione che rappresenti in toto le realtà commerciali paganesi con cui sia possibile rapportarsi quotidianamente per avere riscontro e supporto nelle decisioni per il bene del commercio>>, lo sconcerto parte dal presupposto che la nostra associazione si è sempre resa disponibile verso questa amministrazione e di quelle precedenti con l’unico obbiettivo di favorire e di contribuire alla ripresa socio economica del territorio paganese”. A testimonianza del supporto della Confesercenti Pagani alla città, alcuni dati recenti: “Dall’anno 2019 ad oggi abbiamo sostenuto le attività nel periodo natalizio. Nell’anno 2021 Pizza in festa. Anno 2023 e anno 2024 la festa della Madonna delle Galline”. Le dichiarazioni del primo cittadino, per Confesercenti, sono inspiegabili: “Proprio per questo non riusciamo a spiegare come sia possibile che il sindaco abbia avuto una mancanza del genere nei confronti della nostra associazione mortificando l’impegno dei dirigenti locali e disorientando la nutrita base associata”. Inoltre: “Siamo certi – dichiara il presidente provinciale Raffaele Esposito – che la questione verrà velocemente chiarita restituendo alla Confesercenti Salerno Nord Pagani l’indiscusso ruolo di vero motore cittadino e territoriale a supporto del commercio locale e delle iniziative associative locali alle quali assicureremo come sempre la massima collaborazione istituzionale”. Giuseppe Colamonaco