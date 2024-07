Bagnoli:Iannone (FdI),i fatti di Meloni dopo chiacchiere De Luca

“Ringrazio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Governo per aver creduto nel risanamento dell’ex area Italsider di Bagnoli destinando, con la sigla dell’accordo tra l’esecutivo e il commissario, 1,218 miliardi di euro per il completamento delle bonifiche e la sua rigenerazione urbana. Erano decenni che si attendeva la concreta svolta e finalmente c’è stata con questo Esecutivo Nazionale. Un nuovo e grande segnale di attenzione per Napoli, la Campania e il Sud. Per Fratelli d’Italia quella di Bagnoli è stata una storica battaglia della Destra a cui riagganciare la rinascita del Capoluogo e dell’intera regione. Non è un caso che con Giorgia chiudemmo la campagna elettorale delle politiche 2022 proprio all’arenile di Bagnoli. Dalle chiacchiere di anni di De Luca e del PD si passa ai fatti di Meloni e Fratelli d’Italia”. Così il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campani