Azione Universitaria: Rettore non ignori i 400 studenti

“Azione Universitaria rappresenta, da maggio scorso, poco meno di 400 studenti: il Rettore non li ignori”: queste le parole di Romano Carabotta, Responsabile del circolo salernitano di Azione Universitaria, associazione che alle scorse elezioni (le prime nella storia di Unisa alle quali ha partecipato con proprie liste e il proprio simbolo) ha ottenuto circa 400 preferenze tra gli studenti. “Noi abbiamo sempre detto di voler lavorare per attuare i punti del nostro programma elettorale anche senza seggi, sebbene sia più difficile”- continua Carabotta- “Dallo scorso maggio, quando agiamo lo facciamo in nome degli studenti che hanno scelto la nostra proposta di Università alle ultime elezioni, che ora vorremmo sottoporre al Magnifico Rettore, se ce ne desse l’opportunità”. L’associazione, nei mesi scorsi, ha infatti protocollato diverse proposte già contenute nel suo programma elettorale: fra le altre, quella di istituire una mailing list degli studenti alla quale inviare il resoconto delle sedute del Senato Accademico, per rendere più trasparenti i processi decisionali di un organo tanto importante. Tutte cadute nel vuoto. “Lo scorso settembre, appena iniziato l’Anno Accademico, abbiamo chiesto ufficialmente al Magnifico Rettore un incontro per poter avviare una collaborazione nell’interesse della comunità studentesca tutta, e nel rispetto dei tanti studenti che ci hanno scelto alle scorse elezioni: ad oggi, però, non siamo stati ancora ricevuti”- afferma il Responsabile di AU Salerno. E conclude: “Siamo certi che il Magnifico Rettore non si faccia condizionare dalle Associazioni che siedono in Cda (di schieramento diverso, nda) né da dinamiche politiche esterne che in Università non dovrebbero trovare spazio: con questa fiducia, chiediamo che avvii un dialogo sereno con noi”.