Avvocati, inizia l’era di Toriello

Si è conclusa definitivamente l’era Paolino alla presidenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. Ieri infatti l’elezione del nuovo presidente, l’avvocato Alberto Toriello che guiderà l’ordine. “La prestigiosa carica che mi è stata conferita mi indurrà a spendere ogni energia possibile per proseguire ed arricchire con nuovi traguardi le attività già intraprese dall’avv. Gaetano Paolino”, ha dichiarato il neo presidente dell’Ordine degli avvocati ribadendo la necessità di incrementare le attività e la sinergia con Magistratura, Università ed Avvocatura di altri distretti. Parallelamente costituirà un obiettivo imprescindibile il miglioramento dei rapporti tra gli avvocati, le cancellerie e gli uffici giudiziari. Altra battaglia sarà quella di migliorare i servizi già esistenti ed offerti agli Avvocati, servizi divenuti sempre più centrali in conseguenza della crescente evoluzione del processo digitale e di ogni piattaforma telematica ad esso connessa. “Ora si riparte da dove si è stati interrotti con ogni migliore auspicio!”, ha poi aggiunto il presidente Toriello. Vicepresidente del Coa sarà l’avvocato Stefano Salimbene, 44 anni, noto avvocato giuslavorista di Salerno, probabilmente il più giovane vicepresidente eletto nel Coa di Salerno e che dimostra in questo modo di puntare e credere in un rinnovamento. Stefano è figlio del compianto avv. Agostino Salimbene già presidente Coa di Salerno.