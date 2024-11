Avv Balbiani: Violenza sulle donne, casi in aumento

La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è, ancora oggi, “materia sociale”. A definirla così è l’avvocato Carlo Balbiani, delegato della Commissione Sport del CPO intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa che vedrà magistrati, avvocati, atleti e atlete impegnati presso il centro sportivo Locubia, dalle ore 16 alle ore 19, per sensibilizzare in modo ancor più diretto la popolazione su un tema ancora oggi al centro dei principali fatti di cronaca, anche a livello locale. Nel corso della conferenza stampa, tenutasi ieri mattina presso il Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, sono stati presentate le squadre che prenderanno parte al mini-torneo organizzato per l’occasione e, ovviamente, si è valorizzato ancora una volta il leitmotiv che contraddistingue l’iniziativa nell’ambito di una giornata così particolare. «Abbiamo pensato di organizzare un minitorneo tra componenti dell’ANM, componenti degli Avvocati, componenti della Salernitana femminile e la Salernitana for special. Mix, quindi, di inclusione ma anche parità di genere», ha affermato l’avvocato Balbiani. «Oggi il tema della violenza di genere è una piaga sociale, che mi riguarda come persona, come uomo e come padre. Nel dettaglio, questa è una manifestazione importante, che abbiamo organizzato come CPO, affinché questa maledetta piaga sociale contro la violenza sulle donne venga al più presto debellata o, quanto male, diminuisca». Quale migliore occasione, quindi, di un momento aggregativo con lo sport più popolare del mondo: «Come si sa, il calcio ma anche lo sport in generale è un momento aggregativo», ha ammesso il delegato del CPO alla Commissione Sport. «Con lo sport vogliamo sensibilizzare un po’ tutti, ma soprattutto le nuove generazioni. Purtroppo, ancora oggi, basta leggere sui giornali o vedere qualche sevizio tele-giornalistico qualche tv, per capire che la strada è ancora lunga: stiamo purtroppo ad ascoltare queste bruttissime notizie che colpiscono tante donne. La donna non deve essere trattata come oggetto, non deve essere destinataria del possesso di qualcuno, ma deve essere rispettata: come genere umano e come personalità». Da qui l’appuntamento per il prossimo 25 novembre, con un torneo solidale che, secondo il consigliere comunale e presidente della Commissione Sport del Comune di Salerno Rino Avella, rappresenta un’iniziativa “di sensibilizzazione verso questo delicatissimo tema che trova l’assoluta vicinanza e la massima collaborazione dell’amministrazione comunale. Le iniziative di questo tipo non sono mai abbastanza”. I DATI. Stando agli ultimi rilievi del Viminale sulla delicatissima questione della violenza contro le donne, sono 96 finora le donne vittime di femminicidio in tutta Italia, con un aumento delle vittime over 70. A queste si aggiungono almeno 44 tentati femminicidi registrati lungo lo Stivale. «Un po’ tutta la nazione è oggetto di questi gravi episodi – ha commentato Carlo Balbiani – Noi ne abbiamo avuti di recente. Significa che abbiamo tanto da lavorare, ancora, soprattutto per sensibilizzare la coscienza dei giovani: anche degli adulti, ma soprattutto dei giovani. Questi fenomeni negativi, come vediamo, succedono soprattutto a danno delle donne ma con autori dei reati che sono molto spesso giovani». Segnale, quest’ultimo, che denota la pluralità d’intervento necessaria sull’intero sistema educativo e rieducativo per far sì che numeri così preoccupanti siano soltanto un lontano ricordo. Di questo si dovrà occupare, e preoccupare, la società di oggi e quella del domani.