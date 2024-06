Autosantoro supporta il Progetto That’s Amore Capri 2024

Autosantoro Salerno e Hyundai, da sempre attenti ai temi della sostenibilità ambientale e della solidarietà, hanno inteso finanziare il progetto That’s Amore Capri: una iniziativa a cadenza annuale divenuta immancabile all’ insegna dell’intrattenimento e dello spettacolo con l’obiettivo unico di donare ogni ricavato degli eventi alla fondazione Onlus “Soleterre” che da sempre lavora per il riconoscimento e l’applicazione del Diritto Alla Salute nel suo significato più ampio, segnatamente e concretamente per i bambini e le loro famiglie. Vincenzo Santoro, ceo della nota concessionaria campana, ha dichiarato: “Al di là dell’indubbio appeal dei luoghi e della eccellente qualità del programma, ci ha colpito e convito l’idea di fondo: l’arte e la bellezza non disgiunte, anzi a servizio di progetti solidali. Un forte contributo sarà dato anche alla sostenibilità ambientale, mettendo a servizio dei vari eventi una serie di veicoli elettrici ecosostenibili.”