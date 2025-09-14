Atletica, Scotti da record a Tokyo: infrange primato italiano sui 400 metri - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Salernitana, stasera si apre un nuovo capitolo
MotoGp, Marquez trionfa nel Gp di San Marino. Secondo Bezzecchi, cade Bagnaia
Roma-Torino 0-1, si ferma la corsa di Gasperini: Simeone regala la vittoria ai granata
La mela: un frutto senza tempo
Ultim'ora Nazionale

Atletica, Scotti da record a Tokyo: infrange primato italiano sui 400 metri

  • Settembre 14, 2025
  • 0
  • 111
  • 1 Min Read
Atletica, Scotti da record a Tokyo: infrange primato italiano sui 400 metri

(Adnkronos) –
Record italiano infranto ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. Oggi, domenica 14 settembre, Edoardo Scotti ha raggiunto la semifinale nei 400 metri uomini infrangendo il primato nazionale di tre decimi e chiudendo con il tempo di 44"45, piazzandosi al terzo posto nella propria batteria dietro lo statunitense Patterson e il giamaicano McDonald. "Il mio obiettivo è entrare in finale", ha detto Scotti ai microfoni Rai a caldo dalla pista giapponese, "Il tempo va fatto tra due giorni. L'atletica così comincia a diventare interessante. La pista è meravigliosa anche se ho perso un appoggio in fondo, ma pace". Sempre nei 400 metri eliminato invece Luca Sito, mentre è entrato in gara Gian Marco Tamberi.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025