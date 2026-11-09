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Ascolti tv, ‘Libera’ regina della prima serata. ‘Report’ riparte con il 6,6%

  • Novembre 9, 2026
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Ascolti tv, ‘Libera’ regina della prima serata. ‘Report’ riparte con il 6,6%

(Adnkronos) –
‘Libera – Il Caso Elena Palma’ ha vinto la prima serata di ieri, domenica 8 novembre, con il 17,1% di share. La fiction in onda su Rai1 con Lunetta Savino e Matteo Martari ha incollato allo schermo 2.662.000 spettatori. Sul Nove, ‘Che Tempo Che Fa’ è stato visto da 1.849.000 spettatori, pari al 10,6%. Su Canale 5, il serial turco ‘Racconto di una notte’ ha conquistato 1.706.000 spettatori con uno share dell’11,4%.  

Su Rai3, la nuova stagione di ‘Report’ condotta da Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale ha segnato 1.182.000 spettatori e il 6,6%. Il 26 ottobre 2025, la prima puntata della scorsa stagione, guidata da Sigfrido Ranucci, aveva totalizzato 1.669.000 spettatori e il 9,3 %. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ha segnato 1.146.000 spettatori e il 6,6%, mentre su Italia 1, la partita de LaLiga – Atletico Madrid-Barcellona 1.002.000 spettatori e il 5,5%. Su Rete 4, ‘Fuori dal Coro’ ha raggiunto 822.000 spettatori e il 6,8%. Su Rai2, ‘The Rookie’ è stato visto da 525.000 spettatori, pari al 2,8%. Infine, su La7 ‘The Gift’ ha ottenuto 319.000 spettatori e il 2,1%.  

Nella fascia access prime time, su Rai1 ‘Affari Tuoi’ ha conquistato 4.561.000 spettatori e il 23,3%, mentre su Canale 5, ‘La Ruota della Fortuna’ 4.180.000 spettatori e il 21,4%. 

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