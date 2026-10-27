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Ascolti tv, ‘I Casi di Teresa Battaglia’ su Rai1 vince il prime time

  • Ottobre 27, 2026
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Ascolti tv, ‘I Casi di Teresa Battaglia’ su Rai1 vince il prime time

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera lunedì 26 ottobre con ‘Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia’ che ha ottenuto 3.403.000 telespettatori e uno share del 22,2%. Secondo gradino del podio per Canale5 con ‘Grande Fratello Vip’ seguito da 1.743.000 telespettatori (share del 16,8%). Medaglia di bronzo per ‘Lo Stato delle Cose’ che su Rai3 ha ottenuto 1.125.000 telespettatori e l’8,4% di share.  

Fuori dal podio su Italia1 ‘Fast & Furious 6’ ha registrato 731.000 telespettatori (4,8% di share) mentre su Tv8 il programma ‘GialappaShow’ è stato seguito da 723.000 telespettatori (5,2% di share). Su Rai2 il film ‘Si accettano miracoli’ ha totalizzato 707.000 telespettatori e il 4,3% di share e su La7 ‘M – Il Figlio del Secolo’ è stato seguito da 690.000 telespettatori raggiungendo uno share del 4,2%. Su Rete4, ‘Quarta Repubblica’ ha ottenuto 597.000 telespettatori e il 5,1% di share. Sul Nove ‘Little Big Italy’ ha realizzato invece 542.000 telespettatori e il 3,3% di share. 

Nell’access prime time sulla rete ammiraglia della Rai ‘Cinque Minuti’ ha interessato 4.243.000 telespettatori (21,4% di share), mentre ‘Affari Tuoi’ ne ha totalizzati 4.600.000 (22,7% di share). Su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato invece 4.309.000 telespettatori e il 21,4% di share. 

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