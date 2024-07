Ascea, parla il sindaco sansone

di Mario Rinaldi

Stefano Sansone, nell’ultima tornata elettorale degli scorsi 8 e 9 giugno è stato eletto nuovo sindaco di Ascea, prevalendo sui rivali Pasquale D’Angiolillo e Mario Rizzo nelle elezioni comunali. Sansone, che ricopriva il ruolo di vicesindaco uscente, ha ottenuto il sostegno della maggioranza dei cittadini, confermando la fiducia nella sua esperienza e nelle sue capacità amministrative. Nel suo discorso di ringraziamento, Stefano Sansone ha espresso gratitudine verso gli elettori e ha ribadito il suo impegno a lavorare per il bene della comunità.

Sindaco Sansone è riuscito a vincere la corsa a tre nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno. Una grande soddisfazione.

“Sì, una grandissima soddisfazione che condivido con il gruppo politico di Ascea Futura, con la nostra gente e con tutta la Comunità di Ascea, cui dedico il pensiero più affettuoso di ringraziamento per la fiducia che ci hanno dimostrato. Ora tocca a noi meritare il grande consenso ottenuto”.

Lei ha già ricoperto l’incarico di vicesindaco nella precedente consiliatura. Ora le tocca l’incarico di primo cittadino. Come gestirà questa investitura che il popolo di Ascea le ha conferito?

“La gestiró con la rinnovata consapevolezza di poter incidere da subito, partendo da ciò che ho imparato fin qui, dallo stato dell’arte che conosco benissimo e dalle idee chiare che ho su cosa vada fatto nell’immediatezza della mia elezione”.

Che campagna elettorale è stata? Si attendeva questo risultato con una vittoria anche abbastanza netta?

“È stata una campagna elettorale dai toni abbastanza accesi, ma nei limiti di quanto accade solitamente nelle competizioni locali. Ero convinto che avremmo potuto prevalere se fosse passato il messaggio che c’è sì bisogno di rinnovamento in politica, ma che la continuità amministrativa è un punto di forza e non di debolezza, ed è quello che dimostreremo”.

Quali saranno primi provvedimenti che metterete in atto con la nuova amministrazione?

“Saranno in materia turistica, sulla sicurezza, sui piani urbanistico e demaniale, sui controlli ambientali, in tema di commercio e sul contrasto ai fitti in nero”.

Ascea, località molto frequentata nel periodo estivo, che ruolo può ricoprire nel Cilento?

“Può ricoprire certamente un ruolo di punta, costituire il traino di tutta la costa e un riferimento per le zone interne. Ci candidiamo ad essere un modello di efficienza amministrativa, ma anche a valorizzare la nostra identità culturale che ha punti evidenti di contatto con quella cilentana. Ho tanta fiducia su quanto sapremo fare e sono convinto che, per ottenere quanto anzidetto, i tempi siano finalmente maturi”. Il neosindaco Sansone ha dalla sua la fiducia di una popolazione che già conosce il suo operato da vicesindaco. Ora, con questa investitura l’obiettivo sarà quello di valorizzare il proprio territorio di riferimento, anche nell’ottica di uno sviluppo alternativo a quello improntato sul turismo estivo. Ascea, insieme ad altre località del Cilento può offrire percorsi culturali e di accoglienza che costituiscono le migliori energie per la crescita dell’intera costa a Sud della Provincia di Salerno.