Arechi, Salernitana, mare sporco: parla il sindaco Napoli

La settimana si è chiusa con la tragica morte degli avvocati salernitani Mario Valiante e Wilma Fezza. da questo tragico espisoio parte l’intervista al sindaco di Salerno Enzo Napoli che fa il punto della situazione sui diversi dossier aperti in città

Partiamo dal ricordo di Wilma Fezza e Mario Valiante

“E’ stato un incidente terribile. I carissimi Wilma e Mario erano due professionisti esemplari ed amavano moltissimo Salerno. Per la nostra comunità hanno profuso tempo ed energie sia nelle Istituzioni, Wilma Fezza è stata apprezzata consigliere comunale, che nella società civile. Ci mancheranno la loro generosità ed il loro sorriso”.

L’Estate è movimentata a Palazzo di Città. Non mancano le polemiche dell’opposizione Come giudica la temperatura della sua maggioranza ?

“Ci siamo messi alle spalle un inizio di consiliatura in salita terrificante per le note vicende che il trascorrere del tempo e dell’azione giudiziaria sta pienamente chiarendo. Siamo sereni come lo siamo stati fin dal primo momento, ma adesso possiamo concentrarci ancora meglio sul lavoro da fare che è tanto. La maggioranza è compatta sui provvedimenti essenziali e le linee guida. Ovviamente discutiamo e ci confrontiamo nelle riunioni politiche, ma anche negli incontri con i cittadini e le categorie ed attraverso i media. Una sana dialettica democratica finalizzata ad un’azione sempre più efficace dell’amministrazione”.

Traffico e cantieri, l’estate dei salernitani è decisamente rovente

“Fa un caldo da matti, polvere e rumori non piacciono a nessuno ma sono molto soddisfatto dei cantieri in città. Chiedo a tutti un poco di pazienza perché i benefici saranno importanti. Stiamo potenziando la rete idrica e le fogne, consolidando le zone più a rischio idrogeologico, modernizzando le utenze elettriche ed informatiche. Per far questo ci vogliono investimenti e tempo. Siamo riusciti ad imporre un calendario razionale di lavori, facciamo ricorso al lavoro notturno, vigiliamo sulle ditte. A breve completeremo il primo lotto del rifacimento del Corso Vittorio Emanuele. Sono in corso lavori imponenti come l’ex Cava d’Agostino e Porta Ovest e presto il nuovo Ospedale Ruggi”.

Verde pubblico, rifiuti e spazzamento. La città non si presenta nel modo migliore.

“Sulla raccolta dei rifiuti siamo ormai tornati a regime e possiamo esser soddisfatti del risultato raggiunto con l’impegno di Salerno Pulita e la collaborazione di cittadini ed imprese. Sono praticamente scomparse le mini discariche in città con la raccolta porta a porta anche del vetro. Lo spazzamento e la manutenzione del verde pubblico non ci soddisfano. Come sapete abbiamo deciso di cambiare affidando tutto il servizio a Salerno Pulita. Partiamo in autunno con l’intento di riportare la città ai livelli del passato ed alla qualità che meritano sia i concittadini che i nostri visitatori. Il nostro patrimonio ambientale sarà tutelato e valorizzato”

Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, come giudica la partenza ?

“Grazie alla Regione finalmente abbiamo un sistema aeroportuale integrato e competitivo. Una grande opportunità per il turismo, l’agroalimentare, il manifatturiero di qualità. Quello del QSR è un progetto ambizioso che ha bisogno del sostegno sinergico di tutti dal rifacimento aerostazione alla metropolitana. Fin da subito i viaggiatori hanno ampia possibilità di scelta per le connessioni: dalle navette pubbliche decisamente economiche ai taxi privati le cui tariffe sono concordate ed in linea con quelle applicate in tutti gli scali nazionali. Il Salerno Costa d’Amalfi s’integra perfettamente con il sistema dell’alta velocità ferroviaria e la stazione marittima di Zaha Hadid. Non c’è in Italia una città delle dimensione di Salerno che abbiamo tutte e tre insieme queste importantissime infrastrutture”.

Mare e spiagge, non mancano le proteste dei cittadini quando la balneazione diventa difficile.

“Le analisi dell’Arpac certificano la buona salute del mare. I nostri depuratori sono tutti in funzione, purtroppo non tutti i comuni costieri sono dotati di analogo servizio. Talvolta il gioco delle correnti trasporta verso la città residui indesiderati. Ci siamo attrezzati con lo spazzamare per ovviare al problema . Il ripascimento procede benissimo e le nuove spiagge sono molto frequentate ed apprezzate”

Arechi e Volpe a che punto siamo ?

“La Regione Campania ed il Comune di Salerno manterranno tutti gli impegni assunti per dotare la città di un impianto moderno e ben attrezzato alla fruizione migliore di eventi sportivi ma anche di spettacolo. Siamo vicini all’indizione delle gare. Confidiamo che – dopo la delusione dell’ultima stagione – la società possa far chiarezza sui programmi ed allestire una formazione competitiva”.