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Anziana morta nel rogo a Milano: portato in ospedale l’inquilino sospettato dell’incendio

  • Ottobre 27, 2026
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Anziana morta nel rogo a Milano: portato in ospedale l’inquilino sospettato dell’incendio

(Adnkronos) – È stato accompagnato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Milano il 52enne che i vicini sospettano possa essere coinvolto nell’incendio in cui ieri pomeriggio è morta un’anziana disabile in un condominio popolare di via Bottoni, nel quartiere Vigentino,. L’uomo ha chiamato la polizia questa mattina, in forte stato di agitazione. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che lo ha soccorso e trasportato in ospedale. 

Il 52enne era stato accompagnato in Questura dopo l’incendio, in seguito ai sospetti espressi da alcuni residenti dello stabile, che hanno riferito di comportamenti minacciosi in passato. È uscito nella notte senza provvedimenti a suo carico e, dopo aver trascorso alcune ore in una struttura alberghiera con la madre e il fratello, è rientrato a casa. 

L’incendio, divampato nel palazzo di edilizia popolare, è costato la vita a Rosalba Persico, un’anziana disabile di 83 anni che non è riuscita a mettersi in salvo. Gli abitanti hanno riferito di precedenti episodi di danneggiamenti e incendi nel complesso. Circa due settimane prima, infatti, un altro rogo aveva interessato lo stesso edificio. Al momento, tuttavia, le accuse dei residenti non costituiscono una prova della responsabilità dell’uomo. Gli accertamenti delle forze dell’ordine dovranno chiarire le cause dell’incendio e individuare eventuali responsabili. 

cronaca

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