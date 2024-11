Angelo Vassallo, il consiglio comunale di Pollica contro Dario

di Arturo Calabrese

Continua lo scontro tra Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, e il comune di Pollica. Il primo ha chiesto le dimissioni del sindaco Stefano Pisani, accusato di non avere aiutato le indagini e di aver tentato di oscurare la realtà. Adesso, il consiglio comunale di Pollica interviene nel merito con un comunicato ufficiale.

Da sottolineare è che Pollica non ha minoranza: alle scorse elezioni del 2021, si sono candidati Stefano Pisani e Sonia Palladino, quest’ultima alla guida di quella che è palesemente una lista civetta e se questa non dovesse essere la realtà, dato che ultimamente gli amministratori hanno la querela facile, sarebbe da spiegare perché i tre eletti di Partecipazione Democratica, e cioè oltre alla candidata sindaco Adriano Maria Guida e Emanuele Schiavo, sono palesemente in maggioranza.

«Il consiglio – scrivono tutti i consiglieri – esprime piena solidarietà e vicinanza al Sindaco Stefano Pisani, confermando la piena condivisione del suo operato amministrativo e dell’impegno quotidiano che ha profuso per preservare la memoria e portare avanti l’eredità di Angelo Vassallo. Riteniamo inaccettabili le accuse mosse dal Presidente della Fondazione Angelo Vassallo nei confronti del nostro sindaco e della comunità intera. Tali illazioni prive di fondamento – ragionano – non fanno che ledere l’immagine di una comunità onesta e rispettabile, composta da cittadini integri che si impegnano quotidianamente per il bene comune, mai inclini a falsità o omertà. La comunità di Pollica ha sempre lavorato e continuerà a lavorare per sostenere la verità e rendere omaggio alla memoria di Angelo Vassallo, affinché il suo esempio di coraggio e amore per il territorio continui a ispirare le nuove generazioni. Confidiamo che i recenti sviluppi delle indagini condotte dalla magistratura, in cui riponiamo piena fiducia, possano finalmente far emergere tutti gli aspetti oscuri legati all’omicidio di Angelo Vassallo – concludono – restituendo così giustizia e verità alla famiglia di Angelo e alla nostra intera comunità».

La nota porta la firma di tutta la squadra amministrativa: Carla Ripoli, Michele Guariglia, Giuseppe Scarano, Rossano Laiacona, Ernesto “Daniele” Schiavo, Giuseppe La Greca, Orfeo Vassallo, Sonia Palladino, Adriano Maria Guida, Emanuele Schiavo. Una amministrazione unita come quando, nel 2021 e ad esclusione dell’assente Sonia Palladino, si decise di sfrattare la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore da castello Capano dove aveva la propria sede.

Una delle tante decisioni dell’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Pisani che ha spinto Dario Vassallo, più volte, ad attaccare il primo cittadino, arrivando a chiederne le dimissioni anche, o soprattutto, alla luce dei recenti fatti che hanno visto gli arresti di quattro persone con l’accusa di concorso nell’omicidio del 5 settembre del 2010.

Insomma, il botta e risposta continua e adesso in aiuto di Pisani arrivano anche i consiglieri di maggioranza di Pollica dove la minoranza, come detto, non esiste.