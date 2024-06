Ancora medaglie per il Centro Ippico Campano dei fratelli Petrone. Dopo i successi delle cugine Aloisia Rampolla e Riccarda Battani, che si sono distinte a Piazza di Siena con delle performance di rilievo -la prima conquistando il primo posto individuale assoluto nella categoria 105 e la seconda classificandosi al quinto posto tra i migliori 30 binomi italiani- arrivano anche le ottime prestazioni degli altri atleti del Centro che hanno preso parte ai Campionati Regionali che si tengono il primo weekend di giugno di ogni anno. La prima settimana ha visto gareggiare la sezione cavalli: Riccarda ha confermato il suo stato di forma conquistando un ottimo quinto posto nella categoria 130, mentre gli altri due atleti,Adriano Gerardo Cicatelli e Clara Mutarelli,sono saliti sul secondo gradino del podio conquistando due medaglie d’argento. Il primo, in sella al suo Dynasty di Banditella, ha gareggiato nella categoria 115 della sezione Ambassador, un circuito che permette agli atleti over 45 di ottenere punteggi per potersi qualificare in importanti competizioni come Piazza di Siena e Fieracavalli. Dopo Roma, cui Adriano ha già partecipato, si spera di poter staccare il pass per Verona, dato che attualmente si trova ben al nono posto nella computer list nazionale. Clara invece,di 15 anni, ha partecipato quest’anno con la sua nuova compagna di gara Annemone Z, avendo effettuato ad ottobre scorso il passaggio dal pony al cavallo. In pochi mesi hanno saputo creare un’ottima sintonia, tant’è che hanno partecipato a questo Campionato in una categoria in cui Clara non si era ancora cimentata. E la scelta di Giovanni Petrone è stata più che giusta, perché si è classificata al secondo posto, con due percorsi netti, in tutte e due le giornate di gara. La seconda settimana ha visto invece protagonisti i pony: arriva la prima medaglia di bronzo della piccola Margherita Cocomero, che a soli 10 anni, in sella alla sua Piemont Zingara, ha partecipato alla categoria 80 stile, una gara in cui viene i giudici valutano la precisione e la correttezza con cui viene svolto il percorso. I due ottimi piazzamenti nelle due giornate di gara le consentono di conquistare la terza posizione. Altra ottima prestazione è stata quella di Sofia Battani, sorella di Riccarda,che si piazza all’ottavo posto nella categoria Speranze con la sua nuova pony Lisandra della Sibilla. Ambedue giovani e con poca esperienza ce l’hanno messa tutta per fare sempre meglio e siamo sicuri che otterranno ottimi risultati.