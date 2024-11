Anci: P.De Luca, ottima notizia intesa raggiunta su Manfredi

“E’ un’ottima notizia l’intesa raggiunta a livello politico. Ovviamente sono i sindaci che votano e voteranno. Manfredi, che sembra essere in pole position, per quanto mi riguarda, sarà un ottimo presidente dell’Anci, una figura di garanzia che consentirà all’Anci di essere anche un autorevole interlocutore con il Governo, sperando che possa difenderlo da tagli che purtroppo il governo, anche in quest’ultima legge di bilancio, ha previsto per i Comuni, le Regioni, le Provincie, le Città Metropolitane. Nei prossimi anni, fino al 2029, i tagli sono sette miliardi e otto. Quindi vuol dire tagliare servizi essenziali ai cittadini. Vorrei essere chiaro: il Governo sta tagliando fondi ai Comuni, quindi sta togliendo risorse ai cittadini italiani per i servizi, politiche sociali, verde pubblico, trasporto pubblico locale”. Così il deputato Piero De Luca (PD), a margine di una conferenza stampa questa mattina al Comune di SALERNO, ha commentato l’intesa che sarebbe stata raggiunta per il nome del sindaco di Napoli come nuovo presidente dei comuni italiani.