Amministrative, ecco i primi sindaci eletti

In alcuni comuni dell’entroterra cilentano e non solo basta raggiungere il quorum per l’elezione del sindaco. È il caso di Ottati che già nella serata di ieri ha festeggiato la riconferma di Elio Guadagno, di Cuccaro Vetere con Simone Valiante ma anche di Attilio Romano che raccoglie così l’eredità lasciata da Carmine Adinolfi che ha scelto di farsi da parte per dare spazio ai giovani. Attende ancora Caselle in Pittari: al voto, questa mattina, solo il 38,48% degli avanti diritto. Situazione simile per Gioi con il 36,89% degli elettori al voto.

Ad Omignano, invece, Raffaele Mondelli continuerà ad amministrare il territorio, confermato alla carica di primo cittadino. Manca pochissimo per la vittoria di Enrico Zambrotti, candidato sindaco di San Pietro al Tanagro. Idem a Torchiara: il candidato sindaco Massimo Farro deve attendere prima di indossare la fascia tricolore.