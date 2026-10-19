Amministrative 2027, centrodestra si riunisce a Salerno - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Monte Pruno dona la statua di San Leonardo di Noblac per la rinascita della cappella a Sant’Arsenio
Amministrative 2027, centrodestra si riunisce a Salerno
Ue, Tiso(Acc Iniziativa Comune): “In Europa nuovi orizzonti nella sicurezza informatica”
13enne accoltellato nel parcheggio di un centro commerciale, è grave
Attualità

Amministrative 2027, centrodestra si riunisce a Salerno

  • Ottobre 19, 2026
  • 0
  • 93
  • 2 Min Read
Amministrative 2027, centrodestra si riunisce a Salerno

Il centrodestra salernitano avvia il percorso verso le elezioni amministrative del 2027, con l’obiettivo di presentarsi unito nei Comuni chiamati al voto e individuare candidati sindaci in grado di rappresentare i rispettivi territori. La riunione dei vertici provinciali della coalizione si è svolta oggi pomeriggio nella sede di Fratelli d’Italia a Salerno.

All’incontro hanno partecipato l’onorevole Imma Vietri per FdI, l’onorevole Roberto Celano per Forza Italia, l’onorevole Aurelio Tommasetti per la Lega, Bruno D’Elia per Noi Moderati e Roberto Lambiase per l’Udc.

Nel corso del confronto è stata ribadita la volontà di costruire un centrodestra compatto, capace di proporre ai cittadini un’alternativa al centrosinistra. Un percorso che punta a valorizzare le specificità locali, mantenendo al tempo stesso una linea politica condivisa a livello provinciale.

Candidati sindaci e coordinamenti cittadini

Tra i punti affrontati, la definizione di un metodo comune per individuare i candidati alla guida delle amministrazioni comunali. Il percorso coinvolgerà i coordinamenti cittadini, chiamati a individuare profili autorevoli e rappresentativi delle comunità locali.

Le proposte saranno successivamente esaminate congiuntamente a livello provinciale, con l’intento di favorire scelte condivise e ridurre il rischio di divisioni all’interno della coalizione.

Spazio anche al coinvolgimento delle realtà civiche che si riconoscono nei valori e nel progetto politico-amministrativo del centrodestra. L’obiettivo è ampliare il confronto con le energie presenti sui territori e costruire alleanze capaci di rispondere alle esigenze delle singole comunità.

Programmi concreti per i Comuni

La strategia delineata punta alla formazione di coalizioni solide, sostenute da programmi concreti e da proposte amministrative definite. La priorità indicata dai rappresentanti dei partiti è individuare squadre e candidati in grado di affrontare le questioni locali e garantire una gestione efficace degli enti comunali.

La riunione segna così un primo passaggio organizzativo in vista della tornata elettorale del 2027. Nelle prossime fasi, il confronto tra i partiti e i coordinamenti locali dovrà tradursi nell’individuazione dei candidati e nella definizione delle alleanze nei Comuni interessati dal voto.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Attualità Cronaca

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013