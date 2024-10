Ali, Mimmo Volpe eletto coordinatore Nazionale

Si è tenuta dal 2 al 4 ottobre la tre giorni del Festival delle Città, svoltasi a Roma nella splendida cornice di Villa Altieri. L’assemblea Nazionale di Ali Lega delle Autonomie Locali, presieduta per la prima volta dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e i presidenti regionali di Ali hanno eletto ad unanimità il Sindaco di Bellizzi nonché presidente regionale di Ali Campania Mimmo Volpe coordinatore Nazionale della consulta dei presidenti. Un incarico molto impegnativo che rientra nei compiti di rilancio aggregativo e organizzativo dei comuni d’Italia aderenti alla lega delle autonomie. La nuova organizzazione, rinnovata negli organismi, dopo la straordinaria e felice gestione di Matteo Ricci sindaco di Pesaro, oggi Europarlamentare, si ripropone di ampliare la rete dei Comuni. Oggi circa 2500 rappresentano l’anima riformista degli enti locali. Un supporto giuridico e di servizi per i comuni. Volpe ha dichiarato che la fiducia dei 20 presidenti di Ali con il sostegno del Sindaco di Roma Gualtieri rappresenta una responsabilità e una fiducia nella mia persona e al lavoro di questi anni. «Da subito ho dato vita al primo coordinamento nella splendida cornice cilentana nei prossimi mesi. Sarà un lavoro impegnativo visto le grandi sfide che ci aspettano. Dai tagli agli enti locali all’autonomia differenziata. Non da meno riprendere la discussione sul terzo mandato dei sindaci sopra i 15.000 abitanti. Una stranezza che lascia fuori dalla norma solo 750 comuni sui circa 8000. Da sempre Ali ha sostenuto e coordinato il lavoro del comitato nazionale della Via Maestra. Il largo campo contro il disegno di legge voluto da Calderoli e dalla maggioranza di governo», ha dichiarato il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe. Non a caso la sede è in Via Botteghe oscure sede nazionale di Alì. «Ali e una grande associazione con un grande spirito collettivo che lavora per i territori dei Comuni d’Italia”. Come sempre non farò mancare il mio impegno. Ringrazio la struttura e il team di Ali e il suo direttore Valerio Lucciarini per il lavoro incessante di questi anni», ha aggiunto il primo cittadino.