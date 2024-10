Alfieri, solidarietà umana da sindaco Salerno

“Sono fiducioso nell’azione della magistratura che svolge il suo controllo di legalità e sono certo che in tempi assolutamente brevi si potrà risolvere questa dolorosa vicenda. Dal punto di vista umano sono vicino a Franco Alfieri e credo che potrà dimostrare in tempi brevi la sua estraneità ai fatti attribuitegli. Noi abbiamo rispetto del controllo di legalità da parte della magistratura, anzi, noi lo richiediamo e ne siamo fermamente convinti per quanto riguarda l’utilità. A Franco Alfieri la mia solidarietà umana e la speranza che possa rapidamente dimostrare la sia estraneità ai fatti”. A dirlo, a margine di una iniziativa, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli in merito alla vicenda giudiziaria che vede coinvolto il presidente della Provincia, nonché primo cittadino di Capaccio Paestum, Franco Alfieri. Sulla scelta del Pd di sospendere Alfieri, ha così commentato: “credo che sia una procedura da statuto. Indipendentemente da quanto viene attribuito a Franco Alfieri”. Sul futuro della Provincia e del comune cilentano guidati da Alfieri, ha aggiunto Napoli: “vedremo quale saranno gli sviluppi dell’inchiesta e quali sono le possibilità che vengono date all’indagato di potersi esprimere e di poter far valutare la sua estraneità ai fatti”