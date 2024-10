Alfieri: Martusciello (Fi),palesemente inadatto al ruolo

“Ancora una volta, la politica arriva in ritardo e la magistratura è costretta a supplire”, afferma Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo e coordinatore regionale campano, commentando l’arresto del presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri. “Alfieri era palesemente inadatto a ricoprire il ruolo di Presidente della Provincia e mancava del carisma e della preparazione necessari anche per svolgere il ruolo di capo della segreteria del presidente della Giunta regionale. Un sopravvalutato scelto – aggiunge Martusciello – perché amico, sodale del presidente della giunta regionale. Questo è il risultato di mettere persone sbagliate nei posti giusti. La politica, ancora una volta, arriva troppo tardi. Il cambiamento non può più essere rimandato. È necessario avere il coraggio di non esprimere solidarietà a livello politico su questi fatti e iniziare a intervenire in anticipo, prima che debba essere la magistratura a fare pulizia.”, conclude l’ eurodeputato.