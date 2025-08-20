Alcaraz, lezione di sportività e poi… festa con lo staff: i tifosi di Sinner ‘attaccano’ Carlos

(Adnkronos) – In un primo momento, tutti avevano lodato la sua sportività. Carlos Alcaraz era corso ad abbracciare Jannik Sinner dopo il ritiro dell'azzurro dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo si era subito sincerato delle condizioni dell'azzurro, con un 'in bocca al lupo' in mondovisione al numero uno del ranking Atp e il messaggio scritto sulla telecamere alla fine del match: "Mi dispiace Jannik". Un atteggiamento lodato dal pubblico presente sugli spalti e da tantissimi tifosi. Poco dopo, però, sui social sono iniziati a circolare alcuni video dei festeggiamenti dello spagnolo. Filmati non apprezzati da molti appassionati. Sui social, tanti tifosi di Sinner (ma non solo) hanno giudicato discutibile la festa dello spagnolo dopo il ritiro dell'avversario. Questione di circostanze. "Dimostra per l'ennesima volta di essere un falso, davanti le telecamere appare dispiaciuto e amareggiato per aver vinto in questo modo. Da dietro esulta come un bambino. La classe di Sinner non l'avrà mai" scrive un utente. Qualcun altro non accusa lo spagnolo e non vede cattiveria nel suo comportamento: "Sinceramente non trovo nulla di particolarmente sconveniente nei festeggiamenti di Alcaraz dopo la vittoria a Cincinnati. Ha fatto quello che un ragazzo della sua età ritiene normale, per carattere, per indole. Semplicemente, è molto diverso da Sinner (e va bene così)". Altri tirano in ballo Wimbledon: "Sinner alla fine di Wimbledon si d chiuso in casa a piangere per Dimitrov?". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Ricorso Ccsc, rinviata al 27 agosto udienza al Tar su stop trasferte
- Pippo Baudo, alle 16 i funerali. Padre spirituale: “Ultime settimane di grande sofferenza”
- Paura a Malpensa, appicca il fuoco e devasta monitor al terminal 1 dell’aeroporto
- Porti: Martusciello, FI condivide dubbi Rubano su Napoli-Salerno
- Ruggi, anziana paziente legata al letto: il dg Verdoliva dispone inchiesta
Categorie
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco