Al via il concorso musicale di Nocera

Prenderà il via questa mattina alle ore 9, per concludersi il 19 maggio, la quarta edizione del Concorso Internazionale Musicale Nocera 2024, promosso dall’associazione MusicaNova, per la prima volta nella splendida cornice del Castello del Parco Fienga. Un’edizione dedicata a Chopin, nel centosettantesimo anno dalla sua morte, con la presenza eccezionale della pianista ucraina Olga Zdorenko, madrina della kermesse, che si esibirà in un recital domattina alle ore 9.00. Un’iniziativa, questa, nata dalla sensibilità e dal talento del Maestro Pietro Sellitto – alla direzione artistica insieme al Maestro Annunziata D’Alessio – che quest’anno ha coinvolto centinaia di studenti e una delegazione proveniente da Bruxelles. «La tre giorni sarà scandita dalle audizioni degli studenti provenienti da Istituti scolastici ad indirizzo musicale che hanno aderito al Concorso» spiega il Maestro Sellitto. Numerosi i premi per i vincitori delle varie sezioni e categorie previste dal Bando di partecipazione. Novità assoluta per quest’anno è la composizione della giuria, che contempla nomi illustri di musicisti – come Antonio Di Palma, Claudio Ciampa, Enza Di Stefano e Pietro Gatto – accanto a figure di giovani maestri emergenti, del calibro di Giovanna Basile, Dimitri Severino, Alessandro Capone e Franco Ascolese. «Siamo felici e orgogliosi di ospitare una manifestazione così importante, che dà lustro alla nostra Città e ci offre anche l’occasione per far conoscere il Castello del Parco Fienga a tanti giovani studenti. Musica e storia s’incontrano in un connubio perfetto» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.