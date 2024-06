Al nocerino Gerardo Canfora il conferimento di Ufficiale dell’Ordine al Merito

È stata conferita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’onorificenza di Ufficiale dell’ordine al Merito, al Magnifico Rettore dell’Università del Sannio, l’ingegnere Gerardo Canfora. L’accademico di Nocera Inferiore, alla guida dell’ateneo beneventano dal 2019, ha ricevuto il riconoscimento, in occasione della festa della Repubblica, dal prefetto di Benevento ieri in piazza IV Novembre. Non sono mancati gli auguri da tutta la comunità accademica ed universitaria dell’Unisannio. Nato nel 1963 a Nocera Inferiore in provincia di Salerno si è laureato presso l’università degli studi di Napoli in ingegneria elettronica. La sua carriera è iniziata al Cnr nel 1990 e due anni dopo quale visiting researcher presso l’Università di Durham. Poi, è stato ricercatore presso l’Università degli studi di Salerno e dal 1998 professore associato presso l’Università di Benevento. Nel Sannio ha progettato ed ideato il Centro di Eccellenza sulle Tecnologie del Software a Benevento, di cui n’è stato il direttore dal 2001 al 2007. Dal 2009 al 2015 è stato membro del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, mentre dal 2012 al 2015 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile Centro di Competenza e dal 2012 al 2017 membro del Consiglio Generale del Consorzio per l’ASI di Benevento. Dal 2019 è rettore dell’Università del Sannio. Alle sue spalle oltre 200 lavori, in particolare ricerche concentrate sull’ingegneria del software. A Nocera Inferiore grande attenzione per la notizia soprattutto da parte della comunità del Corpo di Cristo che, in gioventù, Canfora frequentava.

Giuseppe Colamonaco