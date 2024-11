Agropoli, consiglio comunale: malore per il presidente Franco Di Biasi

Consiglio particolarmente movimento quello che si è tenuto nella serata di ieri ad Agropoli. Mentre era in discussione uno dei punti all’ordine del giorno con parola a Massimo La Porta, il presidente del consiglio Franco Di Biasi si è allontanato dall’assise. A sostituirlo c’era il consigliere anziano Pietro Paolo Marciano, ma anche lui si è alzato così come l’assessore Rosa Lampasona, medico. Il perché di questo allontanamento è stata la situazione che si era appena verificato: Di Biasi era a terra, in preda ad un forte dolore al fianco, probabilmente dovuto ad un suo problema di salute ai reni. A prestare il primo soccorso è stata la dottoressa Lampasona ma poi sono stati chiamati i soccorsi. L’ambulanza è giunta al comune dopo oltre dieci minuti e in seguito ad un primo intervento dei soccorritori, il presidente è stato portato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Anche perché, cosa nota, Agropoli non ha un nosocomio. Al momento di chiudere il giornale, il presidente è ricoverato, in attesa dei risultati degli accertamenti a cui è stato sottoposto.