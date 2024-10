Agrioil conquista premio Asi Salerno Awards

di Erika Noschese

Agrioil si conferma, ancora una volta, azienda d’eccellenza per il territorio della provincia di Salerno ma anche a livello regionale e, perché no, nazionale. Si tratta di una società per azioni fondata nel 1989, composta da 78 Soci, inclusi rinomati olivicoltori e frantoiani, specializzata nella produzione e commercializzazione di olio extra vergine di oliva di qualità, a marchio proprio e a marchio privato. Agrioil oggi conquista un nuovo importante traguardo, aggiudicandosi il prestigioso premio Asi Salerno Awards 2024. Questo riconoscimento, assegnato nell’ambito della manifestazione Sud Nord Invest, premia le aziende della provincia di Salerno che si distinguono per l’impegno verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (Esg). Grazie a un’attenta valutazione condotta dall’Osservatorio Esg dell’Università La Sapienza di Roma, Agrioil si è distinta per le numerose iniziative messe in atto per ridurre il proprio impatto ambientale, promuovere il benessere dei dipendenti e valorizzare il territorio. «Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento che premia il nostro impegno costante verso la sostenibilità. Questo premio è uno stimolo a fare sempre meglio e a consolidare il nostro ruolo di azienda leader nel settore olio extravergine di oliva», ha dichiarato la dottoressa Maria Carmela Calabrese. L’azienda. Agrioil è situata nel cuore incontaminato del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, a pochi metri dall’antica colonia greca di Paestum, tra i suggestivi paesaggi della Costiera Amalfitana e delle Colline Salernitane. In questa incantevole area nasce l’olio extravergine di oliva D.O.P. di eccellenza -di cui Agrioil è il maggior produttore- che porta con sé i profumi e i sapori della tradizione. Un’azienda che da sempre lavora nel totale rispetto dell’ambiente che unitamente all’attenzione per i dettagli ispirano un approccio aziendale incentrato sul controllo della filiera produttiva in modo tracciabile e sostenibile. Il rispetto di standard di qualità elevati garantisce così di portare nel mondo l’olio extravergine di oliva targato Agrioil. Ma non è tutto: l’azienda da sempre guarda agli interessi e ai bisogni di ciascun dipendente, mettendo le loro esigenze al centro tanto che sono a disposizione figure professionali per garantire in ogni momento il loro benessere. E infatti accoglienza, inclusione, condivisione, integrazione, promozione della formazione professionale sono le parole chiave che da sempre caratterizzano l’azienda, una vera eccellenza nel territorio salernitano, riconosciuta anche fuori Paese per le sue caratteristiche.