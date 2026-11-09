Agricoltura italiana in crisi, Daniele Petrone lancia l’allarme

L’agricoltura italiana è davanti a un passaggio decisivo. L’aumento dei costi di produzione, la compressione dei prezzi riconosciuti agli agricoltori, le difficoltà delle piccole e medie imprese e le trasformazioni sempre più profonde del mercato agroalimentare stanno mettendo a dura prova uno dei comparti strategici dell’economia nazionale. Una crisi che assume contorni particolarmente significativi nel Mezzogiorno e, soprattutto, nella Piana del Sele, territorio nel quale l’agricoltura rappresenta non soltanto una risorsa economica, ma anche un elemento identitario, occupazionale e ambientale. A intervenire con una riflessione articolata è Daniele Petrone, sindacalista agricolo e figura storicamente impegnata nella rappresentanza del comparto, già consigliere comunale, assessore e vicesindaco di Eboli. Nel suo percorso professionale ha ricoperto incarichi nella Confederazione Italiana Agricoltori, dalla responsabilità di zona per la Piana del Sele alla vicepresidenza regionale, fino alla Direzione nazionale, oltre ad aver fatto parte degli organismi di rappresentanza camerale salernitani. Attualmente presiede l’associazione Sviluppo Agricoltura Progresso (SAP), attraverso la quale continua a seguire le problematiche del mondo agricolo e le prospettive di sviluppo del territorio. Il documento, dal titolo emblematico «L’ora della verità – L’agricoltura italiana è morente», parte dalla constatazione che le proteste degli agricoltori, esplose in Italia e in diversi Paesi europei, non possono essere considerate una semplice manifestazione di malcontento. Per Petrone rappresentano il segnale di un disagio strutturale e di una crescente sfiducia nei confronti della politica e delle organizzazioni professionali, chiamate a tutelare il reddito delle imprese e a garantire condizioni di mercato più eque. Nella sua analisi, il presidente della SAP invita anche a distinguere le responsabilità europee da quelle nazionali e regionali. La Politica agricola comune, osserva, non può essere considerata l’unica responsabile delle difficoltà del settore, dal momento che una parte rilevante delle scelte attuative e della gestione delle risorse passa attraverso gli Stati e le Regioni, in Italia anche mediante i Programmi di sviluppo rurale. Il nodo centrale, secondo Petrone, è la distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare. A fronte di costi crescenti per carburanti, concimi, mangimi, energia elettrica e gas, il produttore continua a subire una forte pressione sui prezzi di vendita, mentre il consumatore si trova a sostenere costi sempre più elevati. Una sproporzione che, nella sua ricostruzione, penalizza contemporaneamente chi produce e chi acquista, lasciando una parte consistente della marginalità economica nelle fasi intermedie della distribuzione e nella grande distribuzione organizzata. Le conseguenze rischiano di essere profonde: chiusura delle aziende di dimensioni minori, concentrazione della proprietà fondiaria, indebitamento e progressiva perdita di autonomia del tessuto produttivo. Nel documento vengono richiamati anche fenomeni particolarmente preoccupanti, come il caporalato, il sottosalario, l’infiltrazione della criminalità organizzata nei processi produttivi e il rischio di sofisticazioni alimentari legate alla ricerca esasperata della riduzione dei costi. Ma è soprattutto sulla Piana del Sele che Petrone concentra una parte significativa della propria denuncia. Un territorio considerato uno degli ultimi grandi patrimoni agricoli della Campania, oggi interessato da trasformazioni che, a suo giudizio, avvengono troppo spesso senza un’adeguata programmazione, concertazione e attività di controllo. Nel mirino finisce innanzitutto la crescita della serricoltura, definita invasiva e priva di una visione complessiva di sviluppo. Petrone segnala il rischio che investimenti riconducibili prevalentemente a imprese provenienti da altre aree del Paese producano una ricchezza non adeguatamente redistribuita sul territorio, con conseguenze sul consumo del suolo e sulla sua futura destinazione agricola. Altrettanto delicata la situazione del comparto lattiero-caseario e bufalino. La riduzione del prezzo del latte crudo alla stalla, la pressione esercitata dagli acquirenti e dalla grande distribuzione sui caseifici, la concorrenza delle importazioni e il peso degli adempimenti burocratici rischiano, secondo il presidente della SAP, di compromettere la sostenibilità economica di numerose aziende zootecniche. A questo si aggiungono le preoccupazioni per il futuro della trasformazione conserviera, con la progressiva delocalizzazione degli impianti legati alla lavorazione del pomodoro verso altri territori produttivi. Nel documento vengono inoltre sollevati interrogativi sulla gestione di importanti patrimoni pubblici e demaniali, con riferimenti al Consorzio di Bonifica Destra Sele, all’Azienda Sperimentale Regionale Improsta e ai terreni riconducibili all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale. Questioni sulle quali Petrone auspica maggiore trasparenza, controllo e attenzione istituzionale. Da qui la necessità, secondo la sua proposta, di ripartire dai territori, valorizzando la vocazione agricola, le produzioni tipiche, la biodiversità e il patrimonio paesaggistico. Tra le richieste avanzate figura l’istituzione di un presidio-osservatorio permanente sull’evoluzione dei processi agricoli, aperto alla partecipazione di aziende, produttori, associazioni, tecnici e istituzioni. Uno strumento che dovrebbe consentire di monitorare le trasformazioni in corso e programmare le politiche di sviluppo dal basso, evitando decisioni calate dall’alto. Petrone chiede inoltre alla Regione Campania di assumere un ruolo più incisivo nella Conferenza Stato-Regioni per la difesa del reddito agricolo e una rimodulazione delle risorse della PAC, affinché gli aiuti pubblici non finiscano per concentrarsi prevalentemente nelle aziende di maggiori dimensioni, lasciando alle piccole e medie realtà soltanto risorse marginali. Il documento si conclude con una proposta precisa: introdurre un prezzo minimo garantito per le produzioni agricole, determinato sulla base dei costi effettivi e dei ricavi, e non semplicemente della superficie aziendale. Una richiesta che si accompagna alla critica rivolta alle organizzazioni professionali agricole, accusate da Petrone di non aver saputo rappresentare con sufficiente incisività le difficoltà delle imprese. L’appello finale è rivolto a costruire una convergenza tra le diverse categorie produttive, dagli agricoltori agli autotrasportatori, passando per il mondo della pesca e gli studenti, affinché le proteste non si esauriscano in una stagione di mobilitazione senza risultati concreti. Perché, nella visione del presidente della SAP, difendere l’agricoltura significa tutelare il lavoro, l’ambiente, la sicurezza alimentare e l’economia dei territori. Una battaglia che, come sintetizza nella frase conclusiva del suo documento, non ammette rinvii: «L’agricoltura è vita e va difesa, senza se e senza ma». Marco Naponiello