Affrontare al meglio l’autunno a tavola

Con l’arrivo dell’autunno, il corpo e la mente si preparano a fronteggiare il cambio di stagione. Per supportare questo passaggio in modo sano ed equilibrato, è fondamentale scegliere gli alimenti giusti. L’autunno offre una vasta gamma di prodotti di stagione ricchi di nutrienti che rafforzano il sistema immunitario e ci aiutano a ritrovare l’energia.

Frutta come mele, pere e melograni, insieme a verdure come zucca, cavoli e funghi, sono ottimi alleati. Ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti, migliorano le difese naturali del corpo. Cereali integrali, legumi e frutta secca, invece, forniscono energia duratura e contribuiscono a mantenere il giusto equilibrio tra fibre e proteine.

Preparare zuppe calde, stufati e piatti ricchi di verdure di stagione è un ottimo modo per riscaldarsi e nutrirsi a fondo. L’uso di spezie come zenzero, curcuma e cannella può aiutare a stimolare il metabolismo e a combattere i primi freddi.

Minestra di riso e uova con verdure

Un piatto che in pochi minuti vi farà amare le fresche giornate d’autunno.

PER 4 PERSONE

INGREDIENTI

2 litri d’acqua

500 g di verdure miste di stagione

500 g di riso integrale

3 uova

100 g di formaggio grattugiato

Pepe o noce moscata secondo i gusti

PREPARAZIONE

Arrivata a bollore l’acqua ,versare le verdure tagliate della stessa dimensione e fare cuocere per una mezz’ora.

Dopo di che aggiungete altr acqua calda per la cottura del riso e riportate ad ebollizione.

Versatevi il riso e portatelo a cottura.

Nel frattempo, in una ciotola sbattete le uova con il formaggio grattugiato e il pepe o la noce moscata. Quando il riso è pronto, si raccomanda non troppo asciutto, aggiungete il composto di uova e mescolate velocemente aggiungete il trito di prezzemolo ed il piatto è pronto.

Gnocchi proteici fagioli cannellini e basilico

Gli gnocchi fatti con i legumi sono perfetti per chi cerca un’opzione proteica e leggera.

INGREDIENTI PER 2 PERSONE

200 g di farina di ceci

200 g di fagioli cannellini cotti

1 mazzetto di basilico fresco

200 g di pomodorini misti

2 spicchi d’aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE

Frulla i fagioli cannellini fino a ottenere una crema grossolana. Aggiungi il basilico e la farina di ceci. Impasta fino a ottenere un composto omogeneo. Se serve, aggiungi un po’ d’acqua per ammorbidire l’impasto.

Forma dei piccoli gnocchi con le mani o taglia dall’ impasto con una forbice e cuoci in acqua bollente salata. Quando salgono a galla, scolali con una schiumarola e condite a piacere.

Frutta detox per affrontare l’ autunno

Una dieta detox dagli sgarri della vacanze estive, in questo periodo può aiutare a eliminare le tossine accumulate durante l’estate, e i frutti verdi sono i protagonisti perfetti di questo regime alimentare.

Le mele verdi, ricche di fibre e pectina, aiutano a regolare la digestione e favoriscono la sensazione di sazietà. Grazie al loro basso contenuto calorico e al potere antiossidante, sono un alleato prezioso per la pelle e il metabolismo. Anche i kiwi, conosciuti per il loro apporto di vitamina C, rafforzano il sistema immunitario, spesso indebolito con l’arrivo dei primi freddi. Inoltre, il kiwi è un eccellente diuretico naturale, ideale per combattere la ritenzione idrica.

Ottimo consumare questa frutta fresca, ma anche salutare in centrifugati ed abbinate ad insalata, a primi e secondi

Raffaella D’Andrea