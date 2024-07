Aeroporto, prove di evacuazione e simulazione

di Erika Noschese

Manca circa una settimana all’apertura dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amafli e in queste ore si è lavoro per gli ultimi dettagli. Ieri mattina, infatti, presso lo scalo aeroportuale sono state svolte le prove di evacuazione, simulazioni e un’esercitazione aeroportuale di emergenza per affinare i servizi e le procedure in vista dell’imminente apertura dello scalo, come reso noto dal sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara. «Tutto è pronto, siamo davvero ai nastri di partenza! Presto si vola, Pontecagnano Faiano è pronta a diventare l’epicentro della provincia di Salerno con i flussi turistici che interesseranno lo scalo. Un ringraziamento speciale al Vice Sindaco Nunzia Fiore, alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri e a tutti i corpi che oggi hanno lavorato con grande impegno», ha aggiunto il primo cittadino. Nella giornata di martedì in Prefettura si è tenuto un incontro operativo sulla viabilità per l’imminente apertura. Al tavolo della Prefettura Gesac, Regione Campania, Provincia di Salerno e le forze dell’ordine per accompagnare l’apertura dell’11 luglio. Dall’incontro è emersa la necessità – e la volontà – di realizzare la nuova segnaletica orizzontale e nuovi percorsi per gli accessi. «Passo dopo passo prende corpo la grande operatività del nostro aeroporto. Garantire la migliore accoglienza è fondamentale per il nostro territorio», ha dichiarato il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe. Intanto Busitalia Campania ha annunciato che da giovedì 11 luglio prende il via Salerno Airlink, il nuovo servizio di Busitalia Campania, società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che collega, in maniera veloce, diretta e sicura, la Stazione ferroviaria di Salerno con l’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. Salerno Airlink sarà operativo con 26 corse settimanali, dalle ore 6 alle ore 20 circa, in giorni e orari differenziati, adattandosi alla programmazione dei voli e offrendo un’opzione di trasporto efficiente e affidabile per i passeggeri. Il tempo di percorrenza è di 40 minuti. Il biglietto ha un costo di € 5,00 per i viaggiatori dai 6 anni in su, includendo il trasporto di un bagaglio di dimensioni massime 55x40x20 cm. Per ogni bagaglio extra large o dal secondo bagaglio in poi, la tariffa è di € 5,00. I biglietti sono già acquistabili attraverso vari canali: presso la Biglietteria Busitalia Campania e i punti vendita autorizzati; a bordo bus con carta di credito tramite il sistema Tap&Go o dal conducente, senza maggiorazione, di prezzo con possibilità di pagamento elettronico; in modalità digitale tramite l’App Unico Campania; con sistemi ad emissione istantanea con QR Code presso i punti vendita abilitati. Gli autobus Salerno Airlink, riconoscibili dalla livrea rossa Airlink, sono pensati per residenti e turisti: oltre agli elevati standard prestazionali e al comfort di viaggio, hanno una capienza di 32 posti a sedere e un ampio bagagliaio. Questo nuovo collegamento rappresenta un passo significativo per migliorare l’accessibilità e la connettività tra la città di Salerno e il suo aeroporto. In un’epoca in cui la mobilità sostenibile e l’efficienza del trasporto pubblico sono cruciali, Busitalia Campania si impegna a fornire un servizio che non solo riduce i tempi di viaggio, ma anche l’impatto ambientale. Nel frattempo anche la provincia si sta organizzando: da Agropoli dovrebbe partire il servizio taxi. Sulle vetture, come annunciato dall’amministrazione comunale, sarà installato materiale promozionale della Città di Agropoli, «con splendide foto delle nostre bellezze naturali e storiche. Un modo unico per scoprire e apprezzare il nostro territorio, anche mentre viaggiate! Non vediamo l’ora di portarvi alla scoperta di Agropoli e di facilitarvi i trasferimenti con il nuovo Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi», hanno fatto sapere.