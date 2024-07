Aeroporto: piano di collegamento bus per le principali località turistiche

Il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone ha incontrato imprenditori turistici e rappresentanti di associazioni del territorio per illustrare il piano di collegamenti via terra predisposto per i viaggiatori che atterreranno all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. L’incontro si è svolto alla Provincia di Salerno alla presenza, tra gli altri, del consigliere provinciale delegato ai Trasporti Francesco Morra, e degli assessori comunali di Salerno Dario Loffredo e Rocco Galdi. “In queste settimane abbiamo avviato un’ampia discussione con le compagnie di autobus e sono stati autorizzati tredici collegamenti per destinazioni diverse o la medesima destinazione con percorsi diversi, principalmente gli hub ferroviari, stazioni di Salerno, che è un collegamento Busitalia, e Battipaglia. Collegamenti sono previsti con le principali località turistiche del Cilento e della Costa d’Amalfi, con Pompei ed in futuro Sorrento. All’arrivo di ogni aereo ci sarà un autobus pronto a trasportare i viaggiatori per le diverse destinazioni”, ha sottolineato Luca Cascone.