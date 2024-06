Aeroporto, nuovi collegamenti anche con bus

di Erika Noschese

«Nuovi collegamenti da e per l’Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi». Ad annunciarlo Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania dopo che ieri mattina ha partecipato alla firma del protocollo d’intesa per il servizio di taxi da parte dei tassisti di Salerno e Battipaglia nei comuni di Bellizzi, Pontecagnano Faiano e Salerno. L’accordo è stato stipulato dalla Provincia di Salerno rappresentata dal presidente Franco Alfieri, dal Comune di Salerno rappresentato dal sindaco Vincenzo Napoli, dal Comune di Bellizzi rappresentato dal sindaco Domenico Volpe, dal comune di Pontecagnano Faiano rappresentato dal sindaco Giuseppe Lanzara e dal Comune di Battipaglia rappresentato dalla sindaca Cecilia Francese. «In vista del decollo dei primi voli, in questi mesi abbiamo lavorato con tutti gli Enti territoriali di riferimento – Provincia e Comune di Salerno, Comuni di Battipaglia, Bellizzi e Pontecagnano – gli operatori del settore e Gesac per garantire i collegamenti da e per l’Aeroporto “Salerno – Costa D’Amalfi», ha spiegato Cascone chiarendo che partiranno dal Piano Voli e in funzione dell’attuale stato dei servizi minimi e autorizzati. Sono state definite le prime autorizzazioni per i primi collegamenti via autobus da e per la costiera Cilentana, Pompei, Battipaglia e per i grandi nodi intermodali Napoli, Salerno e Afragola. «Saranno garantite navette dirette che metteranno in connessione, in maniera veloce (via autostrada), l’Aeroporto e la stazione di Salerno, da dove i turisti potranno poi facilmente proseguire con i propri itinerari utilizzando le vie del mare e i collegamenti su ferro e gomma – ha poi aggiunto il presidente regionale della commissione Trasporti – Presto saranno integrati servizi per le costiere Sorrentina e Amalfitana e le stazioni di Battipaglia ed Eboli. Grazie alla collaborazione di tutti è stato inoltre siglato un protocollo per garantire un servizio taxi autorizzato che sarà identificabile attraverso un adesivo, a garanzia degli operatori e dei turisti. Continueremo a lavorare alacremente per lo sviluppo e il potenziamento dell’infrastruttura che nel giro di qualche anno porterà un contributo fondamentale all’economia di tutto il territorio». Intanto, il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe ha spiegato che la prossima settimana dovrebbe partire il bando per il servizio taxi: «questo è un accordo provvisorio, non siamo riusciti ancora a bandire le dieci licenze da taxi ma il bando dovrebbe uscire la prossima settimana: l’organismo ministeriale ha eccepito delle osservazioni, la procedura è complessa ma stiamo cercando di rispondere all’emergenza – ha detto Volpe – Dobbiamo garantire servizi perché non mi stancherò mai di dire che chi viene la prima volta poi deve tornarci». Presente anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: «abbiamo firmato questo protocollo per fare in modo che allo sbarco turisti e passeggeri trovino conforto per il trasporto. È un primo passo, poi si andrà avanti ma mi preme far notare che stiamo andando avanti a passo organizzato, facendo in modo che l’aeroporto possa funzionare in pieno e credo che sarà una vittoria di tutti», ha detto il primo cittadino del capoluogo confermando che ci sono tariffe già prestabilite. «Un importante protocollo d’intesa tra i Comuni, la Provincia e credo che recupereremo quanto necessario mettere in campo per fare in modo che l’apertura sia accompagnata da tutto ciò che serve. Non si volta pagina, si cambia libro perché è un’infrastruttura che rivoluzionerà la nostra economia, la nostra vita e bisogna lavorare per rincorrere e far alzare in volo anche il territorio», ha detto il numero uno di Palazzo Sant’Agostino Franco Alfieri. Alla stipula del protocollo ha partecipato anche il consigliere provinciale delegato ai trasporti Francesco Morra e il deputato della Repubblica italiana on. Piero De Luca. «Continuiamo ad andare avanti per garantire servizi necessari come trasporto, logistica ai passeggeri che arriveranno dal prossimo 11 luglio, una data importante che rimarrà nella storia di questa provincia – ha detto il deputato salernitano – Si apre una pagina nuova per il futuro di questa terra e di tutto il Mezzogiorno». In rappresentanza del Comune di Pontecagnano Faiano Nunzia Fiore, vicesindaco: «È un’opportunità sia per il lavoro sia perché daremo agli utenti la possibilità di avere un servizio fondamentale – ha detto la vice sindaca Fiore – Cambierà la possibilità, anche per i cittadini del territorio, di avere un servizio che ad oggi non era reso». Anche per Battipaglia si prevede dunque l’implementazione del servizio taxi: «è una cosa importante, ci si avvicina al momento dell’apertura e avere un aeroporto è fondamentale. Noi abbiamo la possibilità di portare persone all’aeroporto e grazie a questo protocollo d’intesa avremo degli stalli, oltre che tre nuove licenze, per permettere ai nostri tassisti di attendere e aspettarei clienti – ha detto la sindaca Francese – Questo è importante, per il momento sono tre nuove possibilità e sicuramente si lavorerà per aumentare il numero di licenze. Questo significa, per il settore dei tassisti, di un guadagno maggiore ma ne beneficia tutta la città».