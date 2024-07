Accusato di stupro, è assolto: Differenza Donna farà ricorso

di Erika Noschese

Accusato di stupro dalla convivente, il Tribunale di Salerno lo assolve. Ha dell’incredibile la storia denunciata dall’associazione Differenza Donna. «Ieri (giovedì per chi legge, ndr) la terza sezione penale del Tribunale di Salerno, ha assolto un uomo imputato di un grave episodio di violenza sessuale. In un processo complesso che vedeva l’uomo imputato anche di maltrattamenti pluriaggravati, lesioni personali nei confronti della convivente, la decisione dei giudici di assolvere l’uomo dal reato di stupro e condannare solo per maltrattamenti nonostante le dichiarazioni precise e puntuali della donna sottoposta ad esame testimoniale per oltre tre ore – ha dichiarato l’associazione – La donna non è stata creduta per aver subito il reato di violenza sessuale e ciò lascia tutte noi operatrici e avvocate del centro antiviolenza Anna Borsa Differenza Donna che abbiamo assistito la donna davvero sgomenti». L’associazione resta incredula rispetto alla sentenza del tribunale di Salerno, soprattutto perchè, hanno spiegato, viviamo «in un periodo storico in cui la società intera è continuamente scossa da notizie di gravissime violazioni dei diritti umani delle donne, in cui le istituzioni sono chiamate ad intervenire per proteggere, prevenire e punire gli autori di tali crimini, l’assoluzione piena per uno stupro tanto violento quale quello raccontato in oltre tre ore di esame testimoniale dalla persona offesa è inaccettabile ed offensivo non solo per la donna che assistiamo ma per tutte le donne A fronte degli interventi legislativi che mirano a sostenere le donne nella denuncia, degli interventi politici che dichiarano la protezione alle donne che denunciano la violenza maschile, del lavoro faticoso e straordinario delle associazioni femministe e dei Centri Antiviolenza, i Giudici della terza sezione penale di Salerno hanno scritto, nero su bianco, che la sola parola della donna non basta. Con buona pace di tutta l’elaborazione giurisprudenziale, nazionale ed Internazionale, sul punto». L’associazione ha già fatto sapere di voler presentare ricorso rispetto ad una sentenza ingiusta e inopportuna che penalizza ancor di più le donne che scelgono di denunciare: «Aspettiamo di leggere le motivazioni e siamo già pronte ad appellare questa sentenza vergognosa e fortemente lesiva dei principi legali e consacrati nella Convenzione di Istanbul», hanno aggiunto ancora dall’associazione Differenza Donna. Oggi Differenza Donna è una grande Associazione con centinaia di socie e un ampio ventaglio di iniziative tendenti a modificare la tradizionale percezione culturale nei confronti del genere femminile e a ricercare forme efficaci di intervento e superamento delle difficoltà più diffuse tra le donne.