Accordo Salernitana-Lazio: è fatta per Tchouna

Loum Tchaouna sta per diventare, anche ufficialmente, il primo colpo del mercato estivo della Lazio. Infatti, dopo aver raggiunto l’intesa con la Salernitana, alla quale saranno versati gli 8 milioni di euro della clausola rescissoria, ora si sta chiudendo con l’esterno classe 2003. In questo momento, Tchaouna è proprio a Formello con il suo entourage per firmare il suo contratto da 1 milione di euro a stagione che lo legherà alla Lazio fino al 2028.

Dopodiché arriverà l’annuncio nelle prossime ore da parte della società biancoceleste, che lo ha (ormai) acquistato per far sì che Tchaouna prenda tatticamente (e non solo) il posto di Felipe Anderson.

Il duttile attaccante francese è stato una delle pochissime note liete nella stagione disastrosa dei granata, mostrando di godere di un ottimo potenziale. La Lazio ha fiutato il colpo e ha deciso di anticipare la concorrenza. Emergono le cifre e i dettagli conclusivi dell’affare: il club biancoceleste verserà 8 milioni di euro nelle casse dei granata anche se il 40% andrà al Rennes da dove la Salernitana lo prese praticamente a zero. Il 5% spetterà invece agli agenti. Per il calciatore, invece, è pronto un contratto quadriennale, valido fino al giugno del 2028.