Accoltellato 15enne del vivaio della Salernitana: parla il padre

Non è in pericolo di vita, ma si trova in condizioni critiche all’Ospedale del Mare di Napoli il giovane calciatore Emanuele, 15 anni, promessa del vivaio della Salernitana, accoltellato sabato scorso all’interno di un centro commerciale di Casoria. Il ragazzo è stato ferito al fegato durante una rissa tra giovani, e i medici stanno valutando la necessità di un intervento chirurgico nelle prossime ore.

Secondo la versione del padre, si sarebbe trattato di un’aggressione premeditata: «Mio figlio era lì con alcuni amici, ma è stato attaccato senza motivo. Un ragazzo gli si è avvicinato e lo ha accoltellato senza dire una parola. Queste cose stanno accadendo sempre più spesso nella zona», ha raccontato il genitore, visibilmente sconvolto.

Le indagini sono in corso, con i carabinieri impegnati a raccogliere testimonianze e analizzare i filmati delle telecamere di sicurezza. La dinamica sembra confermare un atto di violenza ingiustificato, che ha colpito duramente la comunità locale e il mondo del calcio giovanile.