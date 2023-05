Il maltempo di questi giorni ha stravolto la primavera, modificando la bella stagione che a maggio ha sempre fatto capolino sul nostro bel Paese e sulla splendida Salerno. Le piogge intense e il mare previsto in tempesta hanno costretto a modificare anche il calendario di arrivi alla Stazione Marittima Zaha Hadid. Ieri era in programma l’arrivo della Costa Toscana: al suo posto si registra invece lo scalo della Riviera, nave da crociera della “Oceania Class”, appartenente alla compagnia statunitense Oceania Cruises dell’holding Norwegian Cruise Line. È la nave che ha aperto il calendario crociere del 2023 e che con questo brand è presente nel calendario degli arrivi alla Stazione Marittima con 8 scali. Varata nel luglio 2011, la nave extralusso Riviera ospita fino a 1250 persone in 625 suites.La costante presenza sul mercato internazionale e la continua azione commerciale fanno sì che il calendario di Salerno sia sempre in divenire: già quest’anno sono state accolte al Molo Manfredi navi non in agenda, come la Emerald Azzurra, nave extra lusso ormeggiata ad aprile, arricchendo così un calendario già corposo. L’appeal del terminal di salernitano e quello di Salerno continua a crescere con un lavoro continuo e costante, divenendo punto di riferimento per i brand di crociera internazionali. Oggi è confermato l’attacco della “Ocean Odyssey”, nave da crociera del segmento extralusso.