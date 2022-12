GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 2022 19.26.41

“Indossare la maglia della Salernitana per me è una bella opportunità, venire a giocare in uno dei migliori campionati del mondo era un’opzione che non potevo rifiutare”. Lo ha detto Guillermo Ochoa, il nuovo portiere della Salernitana che questa mattina si è presentato alla città. “Il direttore De Sanctis mi ha spiegato l’obiettivo del club, il progetto di crescita della società e tutto questo mi ha spinto a prendere subito questa decisione senza far passare tempo dalla fine del mondiale. Il progetto della Salernitana – ha aggiunto Ochoa – mi piace molto, sono contento di essere qui e poter portare esperienza dentro e fuori dal campo”. L’estremo difensore della Nazionale messicana farà il suo esordio in granata mercoledì all’Arechi contro il Milan. “Sarà una partita difficile per tutti, è una grande squadra con giocatori forti e grandi ambizioni”, ha sottolineato. “Penso sia stimolante cominciare l’anno con una sfida così, vogliamo prepararci bene per fare una bella partita nel nostro stadio con la nostra gente”. Il portiere ha poi ammesso che “la passione dei tifosi della Salernitana è simile a quella che si trova in Sud America o in Messico”, per poi svelare: “Una delle prime cose che ho fatto è stato vedere i video della Curva Sud”. Per l’estremo difensore messicano si tratta della prima esperienza nel campionato italiano. “Come portiere del Nord America – ha aggiunto – non è facile trovare un club in Europa, infatti, sono il primo portiere messicano nella storia che gioca in Europa. Adesso ho il passaporto spagnolo ed è più facile perché non si occupa uno slot da extracomunitario per un portiere. Il mio sogno è partecipare al prossimo mondiale che si giocherà in Messico e chiudere così la mia carriera”.