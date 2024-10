Scafati-Brescia 93-95

SCAFATI: Gray 11, Sangiovanni ne, Zanelli 11, Ulaneo, Sorokas 8, Ursini ne, Miaschi 1, Pinkins 30, Cinciarini 7, Stewart 19, Akin 6, Hruban. ALL. Marcelo Nicola, ASS. Damiano Pilot e Domenico Chiariello.

BRESCIA: Bilan 16, Ferrero ne, Dowe 4, Della Valle 23, Ndour 5, Burnell 7, Tonelli ne, Ivanovic 23, Mobio, Rivers 15, Cournooh 2, Pollini ne. ALL. Giuseppe Poeta, ASS. Matteo Cotelli e Gianpaolo Alberti.

ARBITRI Baldini-Bongiorni-Galasso

Una Givova stoica per larghi tratti del match va KO all’esordio casalingo della stagione, in Via della Gloria il finale in volata premia la Germani Brescia degli ex Rivers, Cournooh e Mobio. Ad una Scafati tutto cuore non bastano i 30 punti di uno straripante capitan Pinkins, il 52% al tiro da 3 punti (13/25) e la netta differenza a rimbalzo (42 Givova, 29 Brescia): decisivo il parziale del terzo quarto e ed il duo Ivanovic-Della Valle da 46 punti in due (23 a testa). PRIMO QUARTO Parte fortissimo capitan Pinkins in casa Givova, i suoi 8 punti consecutivi valgono il primo allungo gialloblù dopo 180”, 8-2. S’iscrivono al match Rivers e Della Valle, Pinkins in doppia cifra a metà della prima frazione, 10-9 il punteggio. Match di una bellezza disarmante, ad un mastodontico Pinkins rispondono Rivers e Dowe, la Germani trova il vantaggio a 2 primi e 49 secondi dalla prima sirena, 17-19. Sorokas tira giù tutto con la bimane in contropiede, Cinciarini segna dall’arco dei 6.75 e costringe Poeta al primo timeout della gara sul 22-19. Cournooh, altro ex della gara, sblocca i biancoblù, ma il primo quarto si conclude con la Givova avanti 24-21 grazie ai primi punti alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano di Stewart. SECONDO QUARTO Il secondo quarto si apre sulla falsa riga del primo, i gialloblù fanno la voce grossa sotto le plance con Pinkins ed Akin, i liberi del britannico prima e di Stewart poi valgono nuovamente il +6 al 13’, 29-23. Pesa il secondo fallo personale di Rob Gray, 0-6 di mini-break bresciano che coach Nicola interrompe ricorrendo al minuto di sospensione a 5:48 dall’intervallo lungo, Scafati avanti 31-29. Le difese alzano i giri del motore, una tripla di pregevole fattura di Ivanovic ed un gioco a due Cinciarini-Akin rimettono la gara in perfetta parità al 17’, 34-34. All’improvviso si accende Elijah Stewart, due triple consecutive dalla stessa mattonella mandano in visibilio il popolo scafatese e costringono Poeta a fermare l’emorragia con l’ultimo timeout del primo tempo a sua disposizione. Il numero 30 gialloblù continua ad essere un rebus di difficilissima risoluzione per la difesa lombarda, che non segna più dal campo complice un Akin dominante sul finire di quarto: le squadre rientrano negli spogliatoi sul 44-35 in favore del club campano. TERZO QUARTO Primo possesso della ripresa che dà alla Givova il nuovo massimo vantaggio con Gray, +11, ma anche una pessima notizia col terzo fallo personale commesso da Pinkins. La Germani torna a contatto con Della Valle e Bilan, momento “no” della Givova che porta coach Marcelo Nicola la timeout dopo poco più di due minuti dal cambio campo, 49-47 il punteggio. Bilan impatta a quota 49, Stewart e Gray s’inventano due canestri impossibili, Rivers accorcia con la terza tripla della sua serata, 54-52 al 25’. Altro parziale Germani e controsorpasso ospite, Della Valle e Bilan continuano a creare problemi ai gialloblù, Sorokas di lotta e di governo tiene a galla la Givova a 2 primi e 30 secondi dalla fine del periodo, 58-60. Scafati soffre la fisicità biancoblù e tocca il -6, l’antisportivo di Burnell su Zanelli permette ai padroni di casa di ricucire, due triple dello stesso numero 6 valgono il 67-68 col quale si conclude il terzo periodo. QUARTO QUARTO Un glaciale Burnell segna dall’arco e cancella il tentativo di risposta di Pinkins, che risponde immediatamente coi punti 23, 24 e 25 della sua immensa partita. Botta e risposta Ivanovic-Cinciarini, match che “decolla” al 33’, Brescia ancora avanti di 1 (73-74). Bilan è incontenibile, la Givova resta aggrappata al match con i liberi di Miaschi e Stewart prima, pareggia a quota 80 con la tripla di Gray poi, minuto 35. Ancora implacabile Ivanovic dalla lunga distanza, Gray e Della Valle protagonisti dalla “linea della carità”, la quarta conclusione da 3 punti mandata a bersaglio da Ivanovic regala alla Germani il massimo vantaggio a 2:51 dalla fine, 82-89. Una Scafati stoica riduce ancora lo svantaggio coi tiri liberi di Zanelli, Sorokas e Pinkins, 88-90 ad 81” dal gong. Stewart è provato e spreca due possessi che avrebbero cambiato completamente l’inerzia del match, con 23” da giocare la Givova manda in lunetta Ivanovic che non fallisce i due tentativi e riporta Brescia avanti di 4 sull’88-92. Stewart subisce fallo a gioco fermo ma fallisce il libero, Pinkins mette un’altra tripla e rianima la Beta Ricambi Arena – PalaMangano a 17” dal termine, -1 gialloblù. Fallo sistematico di Zanelli su Ivanovic, altro 2/2 del montenegrino. Marcelo Nicola ha esaurito le sospensioni, Della Valle manda in lunetta Zanelli, perfetto anche l’ex Treviso e punteggio sul 93-94 con poco più di 11 secondi da giocare. Ai tiri liberi stavolta è la mano di Della Valle a tremare, l’1/2 del numero 8 concede ancora una volta a Stewart la palla “della partita”, ma il tentativo da 3 punti del classe 1995 si spegne sul primo ferro e manda i titoli di coda sul primo match casalingo della Givova Scafati 2024/25, una sconfitta a fil di sirena 93-95 contro un’avversaria di altissimo livello come la Germani Brescia.