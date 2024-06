Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito ha espresso parole di apprezzamento per le brillanti operazioni portate a termine in questi due giorni dalle Forze dell’Ordine con professionalità ed elevata capacità di coordinamento operativo. Risultati che dimostrano il constante impegno nella prevenzione e nel contrasto della criminalità in Provincia. In questo senso si muove anche la programmazione del controllo coordinato del territorio secondo gli indirizzi definiti in Prefettura nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nelle ultime settimane sono state, infatti, intensificate le pattuglie dedicate avvalendosi dell’ulteriore supporto del Reparto Prevenzione e Crimine della Polizia di Stato nel Capoluogo e della Squadra di Intervento Operativo dell’Arma dei Carabinieri in Provincia. “Sono segnali importanti nell’azione di contrasto al crimine che consentono di far avvertire la presenza dello Stato sul territorio e contribuiscono a migliorare la sicurezza dei cittadini confermando il costruttivo spirito di collaborazione tra le Istituzioni e l’efficace coordinamento. Per questo ringrazio l’Autorità Giudiziaria e le Forze di Polizia”. L’impegno per far crescere la sicurezza prosegue con la programmazione del potenziamento dei servizi delle Forze di Polizia nel periodo estivo grazie al contributo di unità di rinforzo assegnate dal Ministero dell’Interno e che saranno operative, già a partire dal prossimo luglio, soprattutto nei luoghi maggiormente interessati dalla presenza turistica.