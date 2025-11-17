Sistema fallimenti, la lobby cilentana

Antonio Manzo

Quella che sembrava una storia di un fallimento del Cilento archiviata e sepolta 34 anni fa riesplodere l’inchiesta sui fallimenti pilotati al centro dell’inchiesta della procura di vallo della Lucania guidata dal Procuratore Francesco Rotondo. Per quel fallimento d’oro nato da un credito sospetto e artefatto di appena 40mila euro riconosciuto dal tribunale fallimentare di Salerno e non dovuto ad un avvocato salernitano poi arrestato per altre vicende professionali, andò al fallimento un notissimo hotel di Palinuro il King’hotel di proprietà della famiglia di Felice Merola. Un gioiello poi finito in mani equivoche tutte identificate con nome e cognome nella denunzia dell’’avvocato ed ex procuratore antimafia Ennio Bonadies. L’imprenditore Felice Merola è stato iscritto come persona offesa nel procedimento, segno che il Pm Rizzi sta lavorando anche con un buon numero di indagati. Ci sono i nomi di curatori fallimentari del caso King’Hotel molto legati a magistrati salernitani, quelli di investigatori “distratti” sugli argomenti denunciati da Bonadies, i nuovi imprenditori con presunti legami con clan della camorra. Ora anche grazie alle denunce recentemente fatte da quest’ultimo, e dal suo avvocato difensore Ennio Bonadies la Guardia di Finanza rimesta ora nel Sistema Cilento con l’occhio del Pm Antonio Rizzi sulla lobby cilentana che governa i fallimenti presso il locale tribunale. Così mentre si archivia le gestioni politico-familiare-affaristica della Banca dei Comuni Cilentani (nuovo presidente e nuovo direttore generale) ridiventa attuale la gestione e il ruolo dell’Assocrisi costituita a Torchiara, paese natio degli Alfieri ora fuori dalla gestione della banca. L’Assocrisi ha lo scopo di promuovere il confronto tra gli associati, si propone di promuovere convegni di studio insieme con specialisti della materia. Soprattutto si propone di essere di supporto al Giudice dell’Esecuzione per definire in tempi brevi le procedure. L’associazione ha avuto tra i primi soci l’avvocato Maria Lanzara, la commercialista Giovanna Romanelli, il segretario avvocato Angelo Gargano e del tesoriere dottore commercialista Luigi Pepe. L’Assocrisi è ora guidata dall’avvocato Umberto Salerno. Il gruppo dei professionisti ricorre spesso nella gestione della curatela fallimentari professionisti delegati alle operazioni di vendita immobiliari dal Giudice dell’Esecuzione Roberta Giglio, anche relatrice ai convegni Assocrisi. La stessa che ha ricevuto la richiesta di revoca del custode giudiziale per il fallimento King’s, l’avvocato Umberto Salerno segnalato anche dal proprietario Felice Merola all’ordine degli avvocati per presunto comportamento professionale infedele. Questa tesi è stata rigettata in un esposto dell’avvocato Angelo Gargano già difensore di Merola unito poi all’avvocato Lodato. Spunta nella lunga lista dei fallimenti pilotati, la denuncia via Facebook dell’architetto Amedeo Perna di Acciaroli. “Anche io sono finito in questo tritacarne; una vicenda surreale terminata in pochi mesi con la messa all’asta della mia azienda acquistata guarda caso…” Si ferma qui il commento di Amedeo Perna che commenta un post dell’avvocato di Camerota Adolfo Sacrano che pubblicizza una pagina del nostro giornale con l’inchiesta di Vallo della Lucania sui fallimenti pilotati. Dopo il “guarda caso…” non c’è altro nome di un soggetto noto ma non citato. Poi c’è il commento denuncia di Nanni Marsicano di Pisciotta su un caso del Sistema Cilento, in una inchiesta di Erika Noschese su questo giornale a giugno scorso.E’ la storia del vecchio rudere, acquistato per pochi euro ad un fallimento dall’ex presidente della Provincia Franco Alfieri, poi diventata villa di lusso con la presunta complicità di un magistrato. Stavolta il nome c’è nella denuncia. E’ quello dell’ex procuratore di Vallo della Lucania Giancarlo Grippo. Nanni Marsicano prende lo spunto da Sistema Cilento per spiegare su Facebook chi è. “E’ un magistrato che proteggeva e colpiva chi denunciava quel potere politico (di Alfieri; n.d.r.) . E’ lo stesso magistrato che mi ha perseguitato per otto anni su denunce infondate e poi cancellate dal tribunale con assoluzione piena. Fui anche destinatario di sequestro di beni”. E’ una pagina di amministrazione della Giustizia nel Cilento negli anni in cui prosperavano malaffare politico e fallimenti truccati. Avrebbero dovuto indagare i magistrati, a partire dalla Procura Antimafia di Salerno concentrata, senza risultati, per decenni sull’omicidio Vassallo. L’illusione dell’intervento di una Procura si sposava con la presenza e realtà operativa della camorra.