Roccadaspide. 10 posti pubblici per i parenti di amministratori

Concorsopopoli al Comune di Roccadaspide – retto dal Sindaco Gabriele Iuliano – ove sono stati assegnati dieci “posti pubblici” con commissioni interne a parenti degli amministratori o persone che già vi lavoravano con contratti fiduciari degli amministratori. Ecco i fatti. Primo concorso per Istruttore Direttivo Servizio Contabilità, “categoria D” Area Economico Finanziaria, vinto dal dottor Luigi Bellissimo, a quel momento e da circa 10 anni già Responsabile della stessa Area del Comune con contratto fiduciario di nomina del Sindaco, tanto che in quella veste ha espresso il parere contabile sul concorso che poi si è aggiudicato. Lo stesso concorso è stato vinto (con dichiarazione di idoneità) anche dal dottor Rosario Miano, già candidato col Sindaco e al quel momento consigliere di maggioranza e delegato al commercio e attività produttive, figlio del comandante Giuseppe Miano dei Vigili Urbani dello stesso Comune (a nomina sindacale avvenuta poco prima delle elezioni comunali del 2021), e anche dal dottor Marco Lettieri, a quel momento già consulente del Piano di Zona S7 comune capofila Roccadaspide per nomina del Segretario Comunale dello stesso Comune a sua volta nominato dal Sindaco. Tale idoneità ha permesso a Miano e Lettieri la successiva assunzione da parte di altri Enti (Comune di Castelnuovo Cilento e di Castellabate) a chiamata diretta. Secondo concorso per progressioni verticali “categoria D” (riservato ai dipendenti e non agli esterni per scelta della Giunta Comunale), vinto dal dott. Vincenzo Iuliano, fratello del Sindaco e già dipendente del Comune da 8 anni, dapprima come vigile urbano e poi per mobilità interna assegnato all’Area Tributi. Terzo concorso per Istruttore Amministrativo Contabile “categoria C” Area Economico Finanziaria, vinto dall’avvocato Massimo Sabetta, per anni dapprima praticante avvocato e poi collaboratore di studio del Sindaco, e vinto da Maria Iuliano, già da oltre 10 anni lavoratrice per e nel Comune quale dipendente di Gamma Tributi Agenzia Interinale (mentre il suo posto è ora stato preso da Denis Gorrasi, cugino del Presidente del Consiglio Comunale di maggioranza, assunto da Agenzia Interinale). Il Presidente di Commissione di questo concorso – che lo ha indetto, si è autonominato Presidente e ha nominato i membri della Commissione – non è stato il segretario comunale bensì il dottor Luigi Bellissimo, dopo aver vinto il concorso Istruttore Direttivo Servizio Contabilità. Quarto concorso per Agenti di Polizia Municipale, categoria C, vinto sempre da avvocato Massimo Sabetta, poi da Elvira D’Angelo, cognata del consigliere di maggioranza e capogruppo di maggioranza Erica Urti, da Gianvito Brenca, cugino del Presidente del Consiglio Comunale di maggioranza, da Domenico Antico, a quel momento e già da anni consulente informatico del Piano di Zona S7 comune capofila Roccadaspide per nomina del Segretario Comunale dello stesso Comune a sua volta nominato dal Sindaco, nonché referente delle Aree Interne Cilento Interno. Il Presidente di Commissione di questo concorso – che lo ha indetto, si è autonominato Presidente e ha nominato i membri della Commissione – non è stato il segretario comunale ma l’arch. Franco Graziuso, Responsabile dell’Area Urbanistica quale fiduciario da oltre 10 anni per nomina e decreto sindacale. Lo stesso Graziuso ha potuto svolgere tale funzione grazie alla modifica del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi con delibera di Giunta Comunale n. 221 del 22.10.2018. Singolare è che tutti i concorsi erano stati indetti a fine 2019 e, quindi, prima delle elezioni comunali tenutesi a ottobre 2021, mentre lo svolgimento e conclusione sono avvenuti successivamente a distanza di 4/5 anni. Altrettanto peculiare è che i posti siano stati aggiudicati tutti da cittadini residenti ed elettori di Roccadaspide, oltre che legati a vario titolo al Sindaco e agli amministratori. Altri concorsi sono ancora in essere, come quello dell’Area Urbanistica e quello degli operai categoria A e B.