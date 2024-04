Revocata l’interdittiva antimafia al consorzio dei Rainone

Ciò che vale per Genova, Ravenna vale anche per Salerno. Anzi, qui di più. Perché al centro di una importante sentenza della Corte di appello di Salerno i giudici hanno revocato l’interdittiva antimafia nei confronti del consorzio Research, il noto consorzio di imprese dei salernitani Rainone, titolari dei più importanti appalti pubblici in Italia, compreso quello di Salerno per il ripascimento del litorale. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha festeggiato con un giudizio molto positivo sull’operato dei giudici salenitani (presidente Cappiello, consigliere Anita Mele, consigliere estensore Maria Zambrano) che consente a lui la ripresa della realizzazione un’opera storica come la costruzione dello scolmatore del torrente Bisagno, ripristinandone il controllo giudiziale precedente. Di conseguenza, gli effetti della recente interdittiva antimafia emessa dal Consiglio di Stato sono decaduti. Il provvedimento della Corte di Appello – sezione misure di prevenzione – decisamente innovativo e motivato è stato ottenuto dalla difesa dei Rainone (avvocato Felice Lentini) che sgombra il campo da qualsiasi sospetto più volte, sbandierato a liveallo salerniitano, come motivo di contrapposizione economica fondato sul vangelo dell’antimafia. La soddisfazione di Toti per la sentenza salernitana gli eviterà un allungamento dei tempi del lavoro: non sarà necessario ricorrere a passaggi a altre aziende delegate o associate, come era stato considerato nella settimana precedente. Toti, con coraggio, ha spiegato che è la quarta volta che si cambia indirizzo riguardo al consorzio Research dei Rainone. Ha inoltre aggiunto che, in ogni caso, la decisione del tribunale di Salerno rappresenta una semplificazione che consente di continuare senza intoppi nei lavori, mentre si attende l’arrivo della macchina scavatrice (la talpa) dalla Cina. Il provvedimento della Corte D’Appello di Salerno (Sezione Misure di prevenzione) che ha nuovamente sospeso l’efficacia dell’interdittiva antimafia a carico del consorzio Research quindi pienamente riabilitato. am.man.