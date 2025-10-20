La Corte dei Conti indaga sull’Università di Salerno

Antonio Manzo

La Procura Regionale della Corte dei Conti di Roma chiede notizie e informative all’Università di Salerno sulle posizioni accademiche e retributive di due docenti universitari salernitani che collaborano presso l’Autority del Garante Privacy presieduta dal professore Pasquale Stanzione, già docente emerito di diritto presso la stessa Unisa . Si tratta di due docenti universitari di Giurisprudenza, Giovanni Sciancalepore e Olindo Lanzara, chiamati dallo stesso Stanzione a ricoprire ruoli di consulenza professionale presso l’Autorità indipendente che presiede. La Procura Regionale della Corte dei Conti di Roma ha scritto all’Unisa al fine di verificare la fondatezza di una notitia damni che sarebbe stata compiuta da uno dei due docenti con consulenza presso un ministero italiano ma senza preventiva autorizzazione. Non sarebbe solo l’unico caso di accertamento nel mondo dei docenti universitari salernitani che avrebbero svolto consulenze professionali esterne all’ateneo e in mancanza di autorizzazione. E se fossero stati in possesso della relativa autorizzazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’ateneo salernitano. Sarà ora compito die magistrati contabili romani di valutare e verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale. Tutto sarebbe iniziato con una storia dell’amichettismo accademico salernitano già riportato da questo giornale: il passaggio di Annamaria Parisi, nipote del presidente Autority Garante, al dipartimento di Giurisprudenza che sarebbe avvenuto nel secondo mandato del direttore del dipartimento giuridico Giovanni Sciancalepore, allievo di Gabriella Autorino, moglie docente di Stanzione. Sciancalepore, a sua volta, sarebbe stato ricompensato con il ruolo di consulente giuridico del Garante, con una coincidenza temporale tra promozione in cattedra e incarico all’Autority . Insieme a lui sotto gli occhi dei magistrati romani della Corte dei Conti c’è anche il docente Olindo Lanzara professore associato di diritto privato comparato, nominato dirigente dell’Autority a tempo non indeterminato, entrambi con conseguenti congedi e retribuzioni molto elevate. Tutti i due docenti sono cresciuti nella scuola Autorino-Stanzione e saranno pure stati scelti per curriculum di alta professionalità ma la coincidenza fatale delle virtuose coincidenze cattedra-incarichi sarebbe ancora al centro di molte discussioni para-accademiche. Molti hanno notato una singolare coincidenza di gestione dell’Autority Garante Privacy di comportamenti gestionali che ci sarebbero stati con la nomina di alcuni avvocati per vicende che riguardano un’Asl abruzzese. Lo studio che ha difeso l’ASL abruzzese di fronte al Garante è uno studio molto vicino (per motivi di parentela stretta e di provenienza accademica) a ben due dei quattro membri del collegio giudicante. Nell’università salernitana dell’amichettismo, dove il 3 novembre prossimo si insedierà ufficialmente in neo rettore Virgilio D’Antonio, le graduatorie dell’anagrafe accademica sono passate dagli stati di famiglia con mariti e moglie, fidanzate e fidanzati, amiche e amici di elevato rango affettivo, a nipoti di prima generazione. Sì, con un passo accelerato d bersagliere, si compiono concorsi mirati di fronte alle clamorose esclusione di un ricercatore eliminato da qualsiasi ruolo accademico dopo 15 anni di lavoro scientifico ad alto livello (è il professore Tommaso Indelli). In cattedra Unisa è scoccata l’ora di trovare posto ai nipoti tra silenziosi dinieghi, celate contrapposizioni e anche evidenti ostilità. Il caso eclatante è quello della professoressa Annamaria Parisi, nipote della ben più nota coppia accademica Gabriella Autorino e Pasquale Stanzione, già in quota al dipartimento scienze umane retto del professore Maurizio Sibilio (già candidato all’Parlamento Europeo con la lista Cinque Stelle), che ora ha trovato definitiva sistemazione in cattedra. La docente Gabriella Autorino già professoressa di sistemi giuridici comparati ha dato la cattedra alla nipote dopo un abile giro di valzer tra i dipartimenti dell’università. Il valore professionale dei professori Sciancalepore e Lanzara ha consigliato al presidente Stanzione ed alla vice presidente Ginevra Cerrina Feroni di affidare loro un delicato lavoro su’ “L’oblio oncologico e il Vademecum del Garante Privacy”. Il lavoro è a tutela di un diritto introdotto da una legge del 2023, a tutela degli ex pazienti oncologici, garantendo loro l’accesso a opportunità lavorative, formative, finanziarie e adottive senza subire discriminazioni legate al passato. Intanto, sul fronte della gestione interna dell’ateneo è stato pubblicato il bando per la copertura del posto di direttore generale che dovrà essere valutato anche con il criterio “sartoriale” di una spiccata professionalità bancaria. In gioco molti pretendenti, tra cui una dirigente di origine sannita che lavora a Palermo.