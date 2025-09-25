Fonderie Pisani, Figliolia: “trasferire impianto a Sordina” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Teatro? A Salerno e provincia le briciole
Fonderie Pisani, Figliolia: “trasferire impianto a Sordina”
Scuola, con Amazon Alexa ecco ‘Tutor Five’ per supporto studio bambini e ragazzi con Bes
Infermieri imboscati, spunta l’indennità di cassa

Fonderie Pisani, Figliolia: “trasferire impianto a Sordina”

  • Settembre 25, 2025
  • 0
  • 77
  • 2 Min Read

Trasferire le fonderie Pisano a Sordina. È la richiesta avanzata dalla consigliera Barbara Figliolia per chiedere di delocalizzare lo storico opificio di via Dei Greci. “Tutti noi conosciamo le lotte che i cittadini di Fratte e di Pellezzano hanno portato avanti in questi anni per il loro trasferimento, perché inquinanti e perché tanti abitanti, a sentire loro, si sono gravemente ammalati. Molti di noi hanno sostenuto le lotte delle Associazioni e dei cittadini – ha detto la Figliolia – Ora pare che i Pisano abbiano deciso di traslocare avendo individuato un’area idonea a Sordina, dove possono costruire una fabbrica ecosostenibile e non inquinante.

Dopo i vari tentativi fatti in altre zone della nostra provincia questa potrebbe essere il posto dove poterla allocare, trovandosi lontano da luoghi densamente abitati”. La consigliera di maggioranza lancia l’allarme: “Se anche stavolta qualcuno si dovesse mettere di traverso, i Pisano potrebbero decidere di salutare e impiantare la fabbrica altrove, semmai all’estero. Salerno perderebbe una grossa realtà industriale, gli operai (120) perderebbero il posto di lavoro, noi amministratori l’immagine, perché incapaci di difendere una delle poche industrie della città”. Da qui l’appello a difendere “il posto di lavoro agli operai e dimostri che le minoranze rumorose, quelle del “mai nel mio giardino” non prevalgano”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013