Fonderie Pisani, Figliolia: “trasferire impianto a Sordina”

Trasferire le fonderie Pisano a Sordina. È la richiesta avanzata dalla consigliera Barbara Figliolia per chiedere di delocalizzare lo storico opificio di via Dei Greci. “Tutti noi conosciamo le lotte che i cittadini di Fratte e di Pellezzano hanno portato avanti in questi anni per il loro trasferimento, perché inquinanti e perché tanti abitanti, a sentire loro, si sono gravemente ammalati. Molti di noi hanno sostenuto le lotte delle Associazioni e dei cittadini – ha detto la Figliolia – Ora pare che i Pisano abbiano deciso di traslocare avendo individuato un’area idonea a Sordina, dove possono costruire una fabbrica ecosostenibile e non inquinante.

Dopo i vari tentativi fatti in altre zone della nostra provincia questa potrebbe essere il posto dove poterla allocare, trovandosi lontano da luoghi densamente abitati”. La consigliera di maggioranza lancia l’allarme: “Se anche stavolta qualcuno si dovesse mettere di traverso, i Pisano potrebbero decidere di salutare e impiantare la fabbrica altrove, semmai all’estero. Salerno perderebbe una grossa realtà industriale, gli operai (120) perderebbero il posto di lavoro, noi amministratori l’immagine, perché incapaci di difendere una delle poche industrie della città”. Da qui l’appello a difendere “il posto di lavoro agli operai e dimostri che le minoranze rumorose, quelle del “mai nel mio giardino” non prevalgano”.