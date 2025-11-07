Clan degli spioni, dossier su Fabbricatore - Le Cronache Ultimora
Clan degli spioni, dossier su Fabbricatore
Tecnè conferma il recupero di Cirielli
Il dossier degli spioni su Iervolino
P.De Luca (Pd), da Nordio schiaffo alla libertà di stampa

  • Novembre 7, 2025
Nel mirino di Striano e del giornalista Trocchia sembra essere finito anche Giuseppe Fabbricatore, vice sindaco di Roccapiemonte, già segretario provinciale di FdI Salerno e candidato al consiglio regionale della Campania con Fratelli d’Italia a sostegno di Cirielli presidente. Nel mese di settembre 2022, su richiesta di Trocchia, l’agente di Polizia Valutaria ha recuperato per il giornalista l’informativa preliminare a carico di Fabbricatore, Alfonso Criscuolo, Salvatore Vaccaro, Matteo Danisi, consegnata nello stesso giorno. Verosimilmente, il giornalista de Il Domani stava conducendo un’inchiesta sulle società riconducibili a Fabbricatore, Vaccaro, Criscuolo e Danisi servendosi anche delle utenti telefoniche concentrandosi, si legge nel dispositivo della Procura di Roma, sulle attività illecite poste in essere da Vaccaro Salvatore, sui particolari rapporti di affari intrecciati con Iovane Aldo e Fabbricatore Giuseppe emersi dalle intercettazioni telefoniche. Tra gli atti oggetto di spionaggio anche un decreto di intercettazione telefonica ambientale presso la sala di attesa posta nei locali del Gico GdF di Salerno caserma Avallone tra Fabbricatore Giuseppe e Buono Antonia tanto che vi sarebbe anche una misura prevenzione a carico dell’esponente di Fratelli d’Italia. Inoltre, come emerge dai documenti della Procura di Roma, si stava lavorando ad un’inchiesta per far luce sui presunti accordi elettorali tra imprenditori e candidati alla gestione amministrativa al Comune di Nocera Superiore e alla collusione tra amministratori, imprenditori e camorristi quali i fratelli Mariniello da Nocera Inferiore.

