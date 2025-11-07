Cirielli (Fdi), "in 4 anni spesi in Campania solo 30% fondi Fse" - Le Cronache Ultimora
Cirielli (Fdi), “in 4 anni spesi in Campania solo 30% fondi Fse”

“La vergogna delle vergogne è che in Campania in 4 anni di finanziamento Fse (Fondo sociale Europeo), il governo regionale che oggi candida Fico ha impegnato solo il 30% delle risorse. Anche se dovessi vincere non ce la faremo ad impegnare il restante 70% in un anno e mezzo, e dovremo restituire i soldi all’Unione Europea, quando invece ci sono realtà come la Forza del Silenzio che da anni non ricevono aiuti dalla Regione”. Lo ha detto Edmondo Cirielli a Casal di Principe (Caserta), dove ha incontrato al centro per ragazzi autistici il fondatore e gestore Enzo Abate, responsabile dell’associazione la Forza del Silenzio, e i rappresentanti di altre realtà associative che assistono persone autistici e disabili. Abate lamenta la mancata percezione da tre anni dei fondi per mandare avanti la struttura; oltre 600mila euro tra decreti ingiuntivi e le altre somme dovute da Regione, Asl e Ambito Territoriale, che l’associazione di Abate deve ricevere per l’assistenza fornita ai ragazzi autistici. Cirielli bacchetta gli Ambiti sociali, “divenuti carrozzoni politici, tra consulenze e ritardi”. “Ricordo – prosegue il candidato del centrodestra alla presidenza in Campania – che la Regione ha l’obbligo di farsi carico dei disabili. Noi lo faremo concretamente, sia dal punto di vista materiale che morale; punterò moltissimo sul contrasto all’abbandono delle famiglie che hanno figli autistici, e collaboreremo fattivamente con il terzo settore, che oggi sostituisce la Regione, affinchè questi ragazzi siano aiutati anche da adulti, quando i loro genitori non ci saranno più. Ribadisco che i fondi ci sono, ma non faremo trentamila bandi, punteremo altresì su realtà come la Forza del Silenzio, mandando avanti la spesa. Si tratta dfi essere credibile, e non può esserlo chi no lo ha fatto per dieci anni”.

