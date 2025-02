Capaccio, ultimo atto della maggioranza Alfieri: assunto Capozzolo

Mentre il sindaco Franco Alfieri aveva già presentato le dimissioni, senza autenticare la firma, la giunta comunale di Capaccio Paestum, dopo poco più di 24 ore, si riunisce come nulla fosse e delibera di assumere, in convenzione con il comune di Agropoli Giuseppe Capozzolo nel ruolo di responsabile dell’ufficio contabile a diciotto ore settimanali.

Giuseppe Capozzolo, giusto per chiarezza, è responsabile dell’ufficio contabilità, quindi medesimo ruolo, del comune di Agropoli, il cui sindaco è Roberto Antonio Mutalipassi, delfino del sindaco dimissionario, dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, il cui presidente è Roberto Antonio Mutalipassi, delfino del sindaco dimissionario, e della Agropoli Cilento Servizi, il cui presidente è Domenico “Mimmo” Gorga, colui che al sindaco dimissionario ha dedicato un peana, e in famiglia non è il solo ad averlo fatto, sui social network e del quale ostenta una profonda amicizia, testimoniata da una foto che li ritrae abbracciati in lacrime e pubblicata con immenso orgoglio come fosse un trofeo.

Tornando a Capozzolo, è doveroso ricordare che lo stesso è a processo dato che, secondo l’accusa, “avendo la disponibilità del denaro gestito dall’Agropoli Cilento Servizi, si appropriavano della somma di euro 1.080,15 distraendola per finalità non istituzionali; in particolare disponevano il pagamento di fatture relative al rifornimento di carburante per veicoli non appartenenti all’Agropoli Cilento Servizi”. Nel merito interviene anche Gerardo Spira, storico segretario di Angelo Vassallo e recentemente audito dal comitato d’inchiesta sul Sistema Cilento e sull’omicidio del sindaco pescatore.

«La delibera è fatta male – spiega – manca il procedimento motivato, chi ha proposto e il motivo della necessità di ricorrere ad altro funzionario. La convenzione doveva essere approvata contestualmente con questo atto di giunta e specificare tempi, giorni e costi». Spira, poi, ricorda che Giuseppe Capozzolo è già finito sotto la lente della Corte dei Conti “con altri per compensi aggiuntivi”. Insomma, un ultimo atto della giunta che continua nel solco degli ultimi anni. Arturo Calabrese